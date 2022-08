In der Ukraine wird wieder eine Fußball-Meisterschaft gespielt. Wie kompliziert sich die Rückkehr auf den Rasen im vom Krieg geplagten Land gestaltet, zeigte sich am Mittwoch in Lwiw. Die Partie zwischen Ruch Lwiw und FC Metalist Charkiw, die wie alle anderen ohne Zuschauer stattfand, wurde dreimal durch Alarmsirenen unterbrochen. Erst viereinhalb Stunden nach dem Anpfiff folgte der Schlusspfiff, die Akteure mussten insgesamt 145 Minuten in einem Schutzbunker verbringen.

Bomben schlugen in der Gegend nicht ein. In den letzten Tagen war Lwiw wiederholt unter russischen Beschuss geraten. Die Ukraine feierte am Mittwoch ihren Unabhängigkeitstag, sechs Monate nach dem Start des russischen Angriffes auf das Nachbarland. (APA, 24.8.2022)