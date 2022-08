Weiter. Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Sebastian Ofner ist in der Qualifikation für die US Open der Tennisprofis in die zweite Runde eingezogen. Der Steirer setzte sich am Mittwoch gegen den Deutschen Yannick Hanfmann in einem engen Match mit 7:6(9),5:7,6:4 durch. Barbara Haas und Gerald Melzer waren davor in der Auftaktrunde der Quali gescheitert. Haas unterlag der Niederländerin Lesley Pattinama Kerkhove in zwei Sätzen mit 3:6,3:6, Melzer musste sich dem Slowaken Jozef Kovalik mit 5:7,2:6 geschlagen geben.

Filip Misolic und Dennis Novak hatten sich am Vortag bereits in die zweite Runde vorgekämpft. Ofner trifft nun auf den Russen Pawel Kotow. Der liegt als 113. des ATP-Rankings deutlich vor dem Österreicher (219.). (APA, 24.8.2022)