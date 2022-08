Die Gruppe "Recht auf einen würdigen Tod" (im Bild) unterstützt das spanische Sterbehilfegesetz. Foto: EPA/Javier Lizon

Barcelona – Die spanischen Strafvollzugsbehörden haben einem Bericht des Guardian zufolge bei dem inhaftierten Wachmann Marin Eugen Sabau Sterbehilfe geleistet. Der 46-Jährige hat im Dezember vier Menschen erschossen und war nach einem Schusswechsel mit der Polizei selbst schwer verletzt worden. Er wartete auf seinen Prozess.

Die Gerichte erlaubten die Sterbehilfe für den Mann, nachdem sie mehrere Einsprüche seiner Opfer zurückgewiesen hatten, die sich dafür aussprachen, dass er vor Gericht gestellt werden sollte. Der Fall gelangte vor das Verfassungsgericht, das sich weigerte, darüber zu beraten, da keine Verletzung der Grundrechte vorliege.

Sterbehilfe ist in Spanien legal

Spanien hat die Sterbehilfe vor etwas mehr als einem Jahr legalisiert. Davor wurde die Hilfe zur Beendigung eines Lebens mit einer Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren geahndet. Laut der Zeitung El País haben in dem Jahr, in dem das Gesetz am 25. Juni 2021 in Kraft trat, mindestens 172 Menschen von ihrem Recht auf Sterbehilfe Gebrauch gemacht.

Marin Eugen Sabau, 46, erschoss drei seiner Kollegen in der Sicherheitsfirma, in der er in der nordöstlichen Stadt Tarragona gearbeitet hatte, und verwundete dann auf seiner Flucht einen Polizeibeamten. Nachdem er sich mit einem Waffenarsenal in einem Haus verbarrikadiert hatte, stürmte die Polizei das Gebäude und schoss mehrmals auf Sabau. Die Wunden verursachten chronische Schmerzen, die aufgrund seines labilen Zustands nicht mit Schmerzmitteln behandelt werden konnten und die nach seinen Angaben sein weiteres Leben unerträglich machten.

Ein Gericht in Tarragona entschied, dass Sabau in Anbetracht dieser Umstände das Grundrecht habe, Sterbehilfe zu beantragen. Die Strafvollzugsbehörden bestätigten den Tod des 46-Jährigen am Dienstag, berichtete die spanische Nachrichtenagentur EFE, war aber für eine Stellungnahme laut Guardian nicht zu erreichen. (vol, 25.8.2022)