[Photovoltaik] Sonnenstrom in der Warteschleife: Auch im jüngsten "Fördercall" gab es wieder enormes Interesse an den bestehenden Förderungen. Doch die Branche kämpft auch mit Lieferengpässen und einem Fachkräftemangel.

[Wirtschaft] Energiepreise steigen, Entlastung kommt früher als geplant

[Ukrainekrieg] Student Iwan über seinen Bruder an der Front: "Ich habe versucht, es ihm auszureden"

[Inland] MFG-Kandidat Michael Brunner kandidiert bei Bundespräsidentschaftswahl

[Etat] ORF-Direktorin Groiss-Horowitz: Ohne ORF-Player ist "Auftrag infrage gestellt", ohne GIS für Streaming "kippt Modell"

[Wissenschaft] Doppelgänger ähneln einander auch in ihrer DNA erstaunlich stark

[Kommentar der anderen] Für und Wider: Mehr Pension? Mehr Lohn?

[Mobilität] In Zukunft werden Motorräder leiser sein, als sie es heute sind. Zumindest auf neue Maschinen wird das zutreffen, und das Tricksen wird fast unmöglich

[Niederösterreich] Totes Paar in Wohnung im Bezirk St. Pölten: Polizei geht von Mord und Suizid aus

[Wetter] In den Alpen gibt es in den Tälern ein paar Frühnebelfelder, sonst scheint aber vorerst oft die Sonne, den meisten Sonnenschein gibt es in Vorarlberg und Tirol. In der Osthälfte des Landes hingegen ist es bewölkter und unbeständiger, lokale Regenschauer im Osten klingen ab und es wird tagsüber langsam sonniger. In der Landesmitte und später auch im Süden kommt es aber tagsüber vermehrt zu einigen Regenschauern und Gewittern. Der Wind weht meist schwach und frischt nur in Gewitternähe vorübergehend auf. Frühtemperaturen 12 bis 18 Grad, Tageshöchsttemperaturen 24 bis 30 Grad, es wird zunehmend schwül.

[Zum Tag] 1609: Galileo Galilei präsentiert in Venedig erstmals sein nach holländischem Vorbild konstruiertes Fernrohr.