Der Beamte will Verantwortung für die Ermordung des ehemaligen Premierministers Shinzo Abe übernehmen, die Sicherheitsvorkehrungen waren laut Experten mangelhaft

Der Chef der nationalen Polizeibehörde Itaru Nakamura (Bild) gab am Donnerstag seinen Rücktritt bekannt. Foto: AP

Tokio – Der Chef der japanischen Polizeibehörde hat am Donnerstag erklärt, er werde zurücktreten, um die Verantwortung für die Ermordung des ehemaligen Premierministers Shinzo Abe zu übernehmen. Er hat außerdem die Notwendigkeit eines "Neuanfangs" für die Organisation und ihre Sicherheitsaufgaben angeführt.

Itaru Nakamura ist der ranghöchste Beamte, der im Zusammenhang mit der Ermordung Abes bei einer Wahlkampfveranstaltung in der westlichen Stadt Nara am 8. Juli zurücktritt. "Um unseren Neuanfang mit einem neuen Sicherheitsplan zu markieren, ist es nur natürlich, dass wir eine neue Organisation aufbauen", sagte Nakamura auf einer Pressekonferenz.

Sicherheitsvorkehrungen unzureichend

Die Sicherheitsvorkehrungen in Nara am Tag der Schießerei wurden von vielen Experten als unzureichend angesehen. Leibwächter hätten Abe in den 2,5 Sekunden zwischen einem verfehlten ersten Schuss und dem zweiten, tödlichen Schuss aus der Schusslinie ziehen können, sagten acht Sicherheitsexperten, die das Filmmaterial geprüft hatten.

Der Chef der Nara-Polizei kündigte ebenfalls seinen Rücktritt an, wie japanische Medien berichteten. Japanische Beamte, darunter Premierminister Fumio Kishida, haben Mängel bei den Sicherheitsvorkehrungen rund um Abes Auftritt bei der Wahlkampfveranstaltung eingeräumt. Die Nationale Polizeibehörde teilte der Nachrichtenagentur Reuters mit, dass der Mord darauf zurückzuführen sei, dass die Polizei ihrer Verantwortung nicht nachgekommen sei. Ein Team werde die Sicherheits- und Schutzmaßnahmen überprüfen und Präventivmaßnahmen entwickeln.

Der mutmaßliche Attentäter, der kurz nach den Schüssen am Tatort verhaftet wurde, wird derzeit psychiatrisch untersucht, wie japanische Medien letzten Monat berichteten. (Reuters, red, 25.8.2022)