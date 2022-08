Weiterhin ist es nicht einfach, an eine Playstation 5 zu kommen, egal zu welchem Preis. Foto: CHARLY TRIBALLEAU

Normalerweise sinken die Preise von Hardware und auch Konsolen über die Jahre. Bei der Playstation 5 muss man laut Sony jetzt den umgekehrten Weg gehen und erhöht rund zwei Jahre nach dem Release in verschiedenen Teilen der Welt, darunter auch Europa, den Preis. Dies gilt für beide Modelle, also jenes mit und jenes ohne Laufwerk. Einzig die USA scheinen von dem Preisanstieg verschont zu bleiben. Begründet wird die Teuerung mit der weltweiten Inflation.



Druck auf der Branche

Das Modell mit Laufwerk wird ab sofort nicht mehr für 499 Euro angeboten, sondern für 549 Euro. Die PS5 Digital kostet nun 449 Euro – davor waren es 399 Euro. Ähnliche Preisanstiege gab es in England, Japan, China, Australien und Kanada. Auch in anderen Teilen der Welt will Sony demnächst diese Preisänderung den Kunden kommunizieren.

Verlautbart hat Sony diese Neuigkeit über den hauseigenen Blog. CEO Jim Ryan wird dort mit den Worten zitiert: "Das weltweite wirtschaftliche Umfeld ist aktuell eine große Herausforderung". Die hohe Inflation würde einen großen Druck auf viele Branchen ausüben und auch Sony sei davon betroffen.

Es sei eine schwere Entscheidung gewesen, diesen Schritt zu gehen, schreibt Ryan. "Die oberste Priorität ist es weiterhin den Nachschub an Konsolen sicherzustellen, damit möglichst viele Spieler die Möglichkeit haben, tolle Erfahrungen mit der Playstation 5 zu machen."

Seit dem Release im November 2020 ist es schwer, an eine Playstation 5 zu kommen. Aufgrund der Chipkrise der letzten Jahre war auch Sony von großen Lieferengpässen betroffen, weshalb vor allem Betrüger über die Jahre viel Geld mit dem entweder angetäuschten oder tatsächlichen Verkauf von Playstations gemacht haben. (aam, 25.8.2022)