Es ist eine einfache Rechnung, die der Reisedienstleister Bounce anstellt: Klopft man die 100 meistbesuchten Städtereiseziele der Welt auf die Gesamtanzahl ihrer Sehenswürdigkeiten ab und setzt sie in Relation zur Bewertung durch deren Besucher, kommt man zu einer langen Liste von über- und unterschätzen Reisezielen. Besuchen also sehr viele Menschen eine Stadt, in der sie nur wenigen Sehenswürdigkeiten eine Topbewertung geben, gilt die Destination als überschätzt. Hergenommen wurde für diese Untersuchung das bekannte Portal Tripadvisor, auf der die Gesamtanzahl von Sehenswürdigkeiten und deren Bewertung mit bis zu fünf Sternen zu finden ist. Das Ergebnis in Kürze: Die bekanntesten Städtetrips sind auch die überschätztesten.

In dieser Galerie: 15 Bilder Platz 10: Amsterdam Mit insgesamt etwas mehr als 3000 auf Tripadvisor gelisteten Sehenswürdigkeiten, von denen 27 Prozent eine Fünf-Sterne-Bewertung bekommen, belegt Amsterdam den zehnten Platz unter den meistüberschätzten Zielen für einen Städtetrip. Foto: imago stock&people Platz 9: Rom Rom hat fast zwei Millionen Besucher mehr pro Jahr als Amsterdam (aktuellste Zahlen vor der Pandemie) und beinahe doppelt so viele Sehenswürdigkeiten. 29 Prozent davon bekommen die Bestnote. Foto: AP / Andrew Medichini Platz 8: Antalya In und um Antalya sind auf Tripadvisor nur etwas mehr 700 Sehenswürdigkeiten gelistet, der Großraum hat aber mehr jährliche Besucher als Rom. Foto: imago / ZUMA Press Platz 7: Los Angeles Euromonitor bescheinigt Los Angeles etwas mehr internationale Ankünfte als Wien und mehr Sehenswürdigkeiten, von denen 24 Prozent fünf Sterne bekommen. Foto: Getty Images Platz 6: Wien Von ziemlich genau 2000 besuchenswerten Plätzen in Wien bekommen nur 20 Prozent auf Tripadvisor die Höchstnote – damit ist der Stadt Platz sechs unter den überschätzten Reisezielen sicher. Foto: iStockphoto Platz 5: Mailand Die Metropole in der Lombardei hat fast so viele Besucher wie Wien und angeblich gut 1000 Sehenswürdigkeiten mehr. Nur 16 Prozent davon bekommen aber die beste Wertung – das ist der Negativrekord in diesem Ranking. Foto: imago / Peter Widmann Platz 4: Istanbul Die Stadt am Bosporus hat mehr als doppelt so viele internationale Ankünfte und Sehenswürdigkeiten wie Wien. Aber bei weitem nicht alle Orte scheinen die Besucher zur Vergabe von Bestnoten zu verleiten. Foto: imago / robertharding Platz 3: London Fast 20 Millionen Besucher und knapp 8400 Sehenswürdigkeiten sind die beiden Spitzenwerte in diesem Ranking. Wenn aber nur ein Viertel der besuchten Orte Bestnoten erhält, ergibt das den Negativplatz drei. Foto: AP / Alberto Pezzali Platz 2: New York An der Ostküste der USA werden zwei Prozent weniger Bestnoten für Sehenswürdigkeiten vergeben als in London. Foto: Reuters / BJOERN KILS Platz 1: Paris Wenn 19 Millionen Menschen jährlich eine Stadt besuchen, in der nur 19 Prozent der 8000 Sehenswürdigkeiten top sind, bedeutet das in der Logik dieser Untersuchung: Paris ist das meistüberschätzte Städtereiseziel. Foto: IMAGO / Christian Offenberg Die am meisten unterschätzten Städte: Porto Die Liste ergibt natürlich am andere Ende auch Städte, die als Reiseziel besonders stark unterschätzt werden. So hat Porto etwa nur 2,5 Millionen Besucher jährlich, aber 36 Prozent der Sehenswürdigkeiten erhalten Bestnoten. Das ergibt Platz drei unter den unterschätzen Zielen. Foto: Reuters / NACHO DOCE Marrakesch Die zweitplatzierte Stadt im Positivranking hat einen Bestwert von 55 Prozent an Fünf-Sterne-Sehenswürdigkeiten. Laut Tripadvisor gibt es dort angeblich sogar mehr zu sehen als in Wien (fast 3400 Sehenswürdigkeiten). Foto: Reuters / Stringer Rhodos Die griechische Insel und Stadt führt die Liste der am meisten unterschätzten Städtetripziele an – mit "nur" 327 Sehenswürdigkeiten, von denen 38 Prozent top sind. Foto: imago / imagebroker Die Übersicht der 25 überschätztesten Städte ... Grafik: Bounce ... und das andere Ende der Skala: die am meisten unterschätzten urbanen Reiseziele von Rhodos bis Dublin. (red, 26.8.2022) Quelle: Bounce Grafik: Bounce