Die sechsteilige Miniserie verknüpft die Anfangstage des Premiers mit Ereignissen in ganz Großbritannien. Inszeniert hat das Sky-Original Michael Winterbottom

Spielt in "This England" Premier Boris Johnson: Kenneth Branagh. Foto: Sky UK LTd..

Wien – Die sechsteilige Miniserie "This England" über die Anfangszeit des britischen Premierministers Boris Johnson ist ab 6. Oktober auf Sky zu sehen, wie der Sender am Donnerstag bekanntgab. Verkörpert wird der Premier von Oscar-Preisträger Kenneth Branagh. Die Serie zeichne anhand dessen turbulenter Amtszeit die "die Folgen der Corona-Pandemie für das Vereinigte Königreich nach", wie es weiter heißt. Ereignisse in Downing Street Number 10 werden mit Geschichten aus ganz Großbritannien verwoben.

Teaser zu "This England". Sky TV

Entwickelt wurden die Drehbücher von Michael Winterbottom und Kieron Quirke. Winterbottom ("The Road to Guantanamo") hat auch bei sämtlichen Episoden Regie geführt und fungiert gemeinsam mit Richard Brown und Melissa Parmenter als Executive Producer. Die sechsteilige Miniserie wird als komplette Staffel auf dem Streamingdienst Sky X sowie über Sky Q abrufbar sein. Die Ausstrahlung auf Sky Atlantic erfolgt ebenfalls ab 6. Oktober immer donnerstags ab ca. 22.00 Uhr in Doppelfolgen. (red, 25.8.2022)