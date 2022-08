Stephan Ernst bei einer Verhandlung im Jänner 2021. Foto: imago / Jan Huebner / Fredrik von Erichsen

Der Mord an CDU-Politiker Walter Lübcke muss nicht neu verhandelt werden. Das entschied der Bundesgerichtshof am Donnerstag. Alle Revisionen des Urteils wurden abgelehnt. Der Täter Stephan Ernst bleibt daher in Haft, der zweite Angeklagte Markus H. in Freiheit.

Der Fall ist damit rechtskräftig abgeschlossen. Ernst wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, H. vom Vorwurf der Beihilfe freigesprochen.

Walter Lübcke wurde vor seinem Haus erschossen Foto: Imago Images/Hartenfelser

Lebenslange Haft

In der Entscheidung des Bundesgerichtshofes ging es um die Frage, ob das Frankfurter Oberlandesgericht (OLG) sich noch einmal mit dem Fall befassen muss. Es hatte den Rechtsextremisten Stephan Ernst im Jänner 2021 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das OLG sah es als erwiesen an, dass Ernst den Kasseler Regierungspräsidenten am 1. Juni 2019 spätabends zu Hause auf dessen Terrasse aus nächster Nähe mit einem Kopfschuss getötet hatte. Er habe seinen Fremdenhass auf Lübcke projiziert, seit sich dieser für die Aufnahme von Flüchtlingen stark gemacht hatte. Lübcke hatte in einer Bürgerversammlung in Lohfelden die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel aktiv unterstützt. Auch der Mitangeklagte Markus H. war bei der Versammlung anwesend.

H., einen Freund von Ernst aus der rechten Szene, verurteilte das OLG zu einer Bewährungsstrafe wegen eines Waffendelikts – aber nicht wegen Beihilfe zum Mord an Lübcke.

Alle Seiten legten Revision gegen das Urteil ein. Die obersten Strafrichter ließen in der mündlichen Verhandlung in Karlsruhe vor knapp einem Monat nicht erkennen, wie sie die Sache einschätzen. Der BGH prüft das OLG-Urteil nur auf Rechtsfehler. Der Senat hat also zum Beispiel keine Zeugen selbst angehört oder Beweise erhoben. (red, APA, Reuters, 25.8.2022)