Bei Gebärmutterkrebs ist die DNA verändert. Nach einem Abstrich wird mittels PCR-Tests der Grad der Veränderung bestimmt und so die Diagnose erstellt. Foto: Getty Images/iStockphoto/mi-viri

Bekommt eine Frau Blutungen, obwohl sie bereits in der Menopause ist, versetzt das in Alarmbereitschaft – zu Recht. Denn bei einer von zehn Frauen im Klimakterium sind diese abnormalen Blutungen ein Hinweis auf Gebärmutterkrebs. Bisher begann ab diesem Zeitpunkt eine langwierige und nicht gerade einfache Suche nach der Ursache der Blutungen. Nur invasive Eingriffe wie Gebärmutterspiegelung und Ausschabung konnten Gewissheit bringen. Das soll sich jetzt ändern. Mithilfe eines einfachen Abstrichs kann in Zukunft Gebärmutterkrebs schneller und einfacher erkannt werden.

Dieser Durchbruch ist einem Team von Forschenden der Uni Innsbruck gelungen. Der Abstrich funktioniert ähnlich wie der "PAP-Abstrich" für Gebärmutterhalskrebs und könnte in Zukunft die oft belastende Gebärmutterspieglung und Ausschabung ersetzen. Die Publikation rund um das Team von Martin Widschwendter, Professor für Krebsprävention und Screening an der Universität Innsbruck, ist soeben im "Journal of Clinical Oncology" erschienen. Laut Widschwendter kann mit dem molekularen Test vor allem die Diagnose bei Frauen mit einem hohen Risiko für Gebärmutterkrebs vereinfacht und beschleunigt werden.

Körperliche und psychische Ebene wichtig

Das Endometriumkarzinom, also Gebärmutterkrebs, ist die häufigste gynäkologische Krebserkrankung und die fünfthäufigste Krebserkrankung bei Frauen überhaupt – mit stark steigender Inzidenz. Relevant ist das vor allem für Frauen nach der Menopause. Auch bei Frauen vor der Menopause können Blutungen außerhalb der Menstruation, sogenannte abnormale Blutungen, ein Symptom einer Krebserkrankung der Gebärmutter sein – doch nur bei einer von 200 Betroffenen. In den allermeisten Fällen werden diese Blutungen von hormonellen Schwankungen oder gutartigen Erkrankungen verursacht. Wenn es jedoch darum geht, eine Krebserkrankung mit Sicherheit auszuschließen, ist das aktuell nur mit einem invasiven operativen Eingriff in Form von Gebärmutterspiegelung und Ausschabung möglich.

Ein nichtoperativer Test ist für die Betroffenen nicht nur körperlich, sondern auch psychisch enorm wichtig, weiß Widschwendter: "Die Testergebnisse können innerhalb weniger Tage an die behandelnden Gynäkologen und Gynäkologinnen berichtet werden, das verkürzt die angstbehaftete Zeit der Unsicherheit für die Patientinnen deutlich."

Der Test funktioniert denkbar einfach, ein Gebärmutterhals- oder Vaginalabstrich genügt. Die Probenentnahme gleicht dem bereits angewandten PAP-Abstrich zur Erkennung von Gebärmutterhalskrebs und kann in jeder gynäkologischen Praxis durchgeführt werden. Neben der sehr hohen Entdeckungsrate betont das Team der Forschenden auch die besonders hohe Spezifität: Es gibt nur ganz wenige falsch positive Ergebnisse.

PCR-Test zur Krebserkennung

Bei dem Test wird das Ausmaß der Methylierung von DNA-Regionen, die bei Frauen mit oder ohne Gebärmutterkrebs unterschiedlich stark ausfällt, gemessen. Bei der DNA-Methylierung handelt es sich um eine reversible Veränderung des Erbguts, die von Umweltfaktoren beeinflusst werden kann. Der Grad der Veränderung in der DNA wird mittels PCR bestimmt – die gleiche Methode, die auch als Nachweis des Coronavirus eingesetzt wird. Chiara Herzog, Erstautorin der Studie und am European Translational Oncology Prevention & Screening Institute an der Universität Innsbruck tätig, erklärt: "Durch diesen Test wird sowohl die Anzahl invasiver Eingriffe reduziert als auch die Diagnosestellung beschleunigt. Eine frühere Krebsdiagnose ermöglicht weniger radikale Behandlungsmethoden und erhöht somit die Lebensqualität der Betroffenen."

Für die Entwicklung und Validierung des Tests wurden in unterschiedlichen Gruppen und Ländern insgesamt 1.288 Gebärmutterhalsabstriche von Frauen mit und ohne Gebärmutterkrebs analysiert. Insgesamt 63 Frauen hatten Blutungen nach den Wechseljahren, sogenannte postmenopausale Blutungen. Bei acht von ihnen wurde durch den Test Krebs diagnostiziert. Bei ihnen wurde auch mithilfe anderer Verfahren Gebärmutterkrebs festgestellt. Innerhalb der Studie konnten also alle erkrankten Frauen identifiziert werden. Bei den nicht erkrankten Frauen erzielte der Test bei 49 von 55 Frauen das richtige Ergebnis. (jaa, 25.08.2022)