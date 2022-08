Seit einem halben Jahr gilt das flächendeckende Parkpickerl in Wien. Besitzen Sie dieses, und hat sich in Ihrer Wahrnehmung etwas im Stadtbild geändert?

Beim Parken in Wien tut sich wieder einmal etwas: Kürzlich wurde verlautbart, dass ab 2023 die Tarife für Parkscheine teurer werden. Ein Parkschein für eine halbe Stunde kostet künftig 1,25 Euro statt 1,10 Euro. Der Tarif für eine Stunde wird von 2,20 Euro auf 2,50 Euro angehoben. Nicht betroffen sind die Preise für das Parkpickerl, sie bleiben gleich. Seit einem halben Jahr gibt es dieses nun in der Stadt Wien. Mitte August waren mehr als 391.000 gültige Parkpickerln ausgestellt. Seit Anfang März hat sich mancherorts auch das Stadtbild und die Stimmung verändert.

Wie sieht die Parksituation in Ihrem Bezirk aus? Foto: Urban

So spüren besonders Betriebe der äußeren Bezirke das Parkpickerl, und zwar in Form von Besucherinnen- und Besucherschwund, Umsatzeinbrüchen sowie Problemen, Personal zu bekommen. Auch im Wiener Umland hat sich das Parkpickerl bemerkbar gemacht, häufig durch zugeparkte Straßen. Schon im Frühjahr reagierten manche niederösterreichischen Gemeinden darauf und führten Kurzparkzonen ein, um die Parkplatzsituation besser in den Griff zu bekommen.

Welche Beobachtungen konnten Sie in den sechs Monaten machen?

Haben Sie sich selbst ein Parkpickerl zugelegt? Welche Vor- und Nachteile sehen Sie darin? Wie hat sich Ihre Wohnumgebung dadurch verändert? Wie stehen Sie zu den aktuellen Erhöhungen der Parkscheintarife? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 29.8.2022)