"Joni Mitchell – Hippie Folk Goddess", Arte, 26.9. um 21.45 Uhr, 8.9. um 05.00 Uhr, 20.9. um 5.55 Uhr. In der Arte-Mediathek online verfügbar bis 22.11.2022

"Joni Mitchell: Both Sides Now – Live at the Isle of Wight Festival 1970", Arte, 26.8. um 22.40 Uhr, 20.9. um 05.00 Uhr, 28.9. um 5.15 Uhr, 5.10. um 05.00 Uhr. In der Arte-Mediathek online verfügbar bis 24.10.2022