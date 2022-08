Neu bei Puls 4: die Show "Brauch ma des?" mit Gery Seidl. Foto: Puls 4 / Aaron Jiang

Wien – Mehr als zehn neue Formate hat der österreichische Privatfernsehsender Puls 4 für den Herbst angekündigt. Bereits am Montag, 29. August, sind die ersten davon zu sehen. So stehen am späten Montagabend (21.20 Uhr) die neue Show "Brauch ma des?" mit Gery Seidl und danach das "Zack, Prack, Quiz" (22.20 Uhr) am Programm. Zur montäglichen Primetime (20.15 Uhr) bekommt das Publikum Hintergrund-Reportagen serviert. Zum Start begleitet Puls 4 in drei Ausgaben die "Held:innen des Spitals" bei ihrer Arbeit und gibt Einblick in deren harten Pflegealltag.

Mit "Brauch ma des?" hat Seidl zum Ziel, Österreich mit einer großen Entrümpelungsaktion schöner zu machen. Dafür holt er sich wöchentlich drei Gäste ins Studio und entscheidet mit diesen, was bleiben darf und was nicht. In der Premierenfolge nimmt sich Seidl gemeinsam mit Ex-Fußballer Toni Polster, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Schauspieler Stefano Bernardin "Zweite Kasse"-Schreier, Horoskope oder Tempo-30-Zonen vor.

Gute Vorbereitung gefragt

Beim "Zack, Prack, Quiz" müssen Kandidatinnen und Kandidaten gute Vorbereitung beweisen. Wer am Quiz teilnimmt, bekommt von Puls 4 die gesammelten Fragen als auch Antworten im Vorfeld zugesteckt. Host Paulus, der bisher als "Dr. Bohl" mit überraschenden Interviewsituationen in sozialen Medien auftrat, taucht anschließend ohne Vorwarnung auf – egal ob man gerade gemütlich zuhause, in der Arbeit oder beim Sport ist. Wer brav gelernt hat und Nerven bewahrt, hat die Chance auf bis zu 2.000 Euro.

Donnerstags räumt der Privatsender ab 1. September Angelegenheiten in der Primetime Platz ein, die die Gesellschaft tagtäglich beschäftigen. So werden etwa Dokumentationen zu den Themen "Hunger, pumpen, posten – Der gefährliche Schönheitswahn unserer Jugendlichen", "Der neue Blackout", "Schulwahnsinn" oder "Auto raus!" gezeigt. Im Anschluss (21.25 Uhr) etabliert Puls 4 das Reportage-Magazin "Exakt". Dabei fassen Claudia Sandler und Patrick Fux die wichtigsten Punkte der davor gezeigten Dokumentationen zusammen und diskutieren darüber mit Studio-Gästen. (APA, 25.8.2022)