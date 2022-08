Ob "Vom Winde verweht", "Citizen Kane," "Der dritte Mann", "Casablanca", "Frühstück bei Tiffany" oder "Krieg der Sterne": Wie bedeutsam Werke wie diese für die Geschichte des Films waren, braucht man wohl nicht näher zu erläutern. Doch nur weil etwas ein Meisterwerk ist, das man "gesehen haben muss", heißt das noch nicht, dass jeder Mensch das auch bereits getan hat.

Welchen Filmklassiker-Genuss haben Sie noch vor sich? Foto: Getty Images/iStockphoto/Choreograph

Gründe, warum man nicht jeden Kultfilm kennt

Denn die individuelle Lebenszeit ist bekanntlich unerfreulich beschränkt, Freizeitbeschäftigungen sind verschieden und der Alltag voll. Irgendwie ist man bislang nicht dazu gekommen, sich den einen oder anderen Kultfilm anzuschauen. Vielleicht waren einem aktuellere Film-Highlights wichtiger, man ist generell kein großer Filmfreund oder kann sich mit der Machart älterer Filme aus dem einen oder anderen Grund nicht anfreunden. Möglicherweise hat man auch allein keine Lust, diese Bildungslücke zu schließen oder schlichtweg kein Interesse an einem bestimmten Genre.

Bekennt man allerdings vor anderen, das eine oder andere Machwerk der Kategorie "Must See" nicht zu kennen, verwandeln sich ansonsten besonnene kulturbeflissene Menschen gerne einmal in Drama-Queens und -Kings. Da werden Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, ungläubig die Augen aufgerissen und verbale Ausdrücke des Unglaubens geäußert, die diese Unterlassung in den Bereich von Blasphemie und Todsünde stellen und einen den persönlichen Fauxpas fast schon bereuen lassen. Weshalb es je nach persönlichem Temperament entspannter sein kann, seine "Verfehlung" nicht an die große Glocke zu hängen.

Dass man etwa "Casablanca" noch nicht gesehen hat, bedeutet ja nur, dass man großartige Filmszenen wie diese noch irgendwann in naher oder ferner Zukunft erstmals genießen kann:

Movieclips

Wie ist das bei Ihnen?

Welchen Filmklassiker haben Sie bis dato nicht gesehen – und hat das einen Grund? Haben Sie vor, das irgendwann nachzuholen? Und wie haben Freunde und Bekannte darauf reagiert, dass Sie ausgerechnet diesen Film nicht kennen? Erzählen Sie im Forum! (dahe, 29.8.2022)