Wenn man auf Online-Portalen nach Staubsaugerrobotern sucht, wird man schnell feststellen, dass nicht nur Saugleistung, Akkulaufzeit und Präzision bewertet werden. In diversen Erfahrungsberichten wird auch von "unserem" Staubsauger gesprochen, wobei das Gerät selbst oft auch einen Namen trägt oder sogar als "süß" bezeichnet wird.

Justus, Herbert oder Berta – wie nennen Sie Ihren Roboter? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/KemalYildirim

Vermenschlicht, verliebt, verheiratet?

Dabei stellt sich die Frage, was mit so einem Roboter passiert, wenn er mit einem Namen und Zugehörigkeit versehen wird – wird er als Mitglied unseres Haushalts behandelt, wird er vermenschlicht? Dass technische Geräte nicht nur mit diesen Attributen versehen, sondern auch dementsprechend behandelt werden können, hat sich in der Vergangenheit immer wieder gezeigt: Bereits 2009 ging der Bericht über einen Mann, der einen Nintendo DS geheiratet hatte, um die Welt. Seitdem hat sich der Markt stark entwickelt, so haben sich mittlerweile Sexroboter sowie komplexe Chatbots, zu denen Freundschaften oder Beziehungen entwickelt werden, etabliert.

Daten über den Haushalt

Während Geräte in den intimsten Bereich eingebunden werden, gibt es auch Bedenken bezüglich der Daten, die dort gesammelt werden können. So wurde an dem im letzten Jahr vorgestellten Haushaltsroboter Astro von Amazon bemängelt, dass dieser gehackt und in weiterer Folge etwa zur Aufzeichnung von Videos genutzt werden könnte. Auch Staubsaugerroboter erstellen – je nach Orientierungssystem – Grundrisse der Wohnungen, in denen sie sich bewegen. Ob über solche potenziellen Risiken der Haushaltsgehilfen aufgrund ihres ansprechenden Auftretens hinweggesehen wird, wurde in folgendem Posting zu Astro angemerkt:

Ihre Erfahrung mit Haushaltsrobotern?

Sind Sie im Besitz eines solchen Geräts, oder haben Sie zu viele Bedenken? Falls ja, wie sehr vermenschlichen Sie diesen Roboter – hat er einen Namen? Und wie sieht es mit dem Vertrauen in die Aufzeichnungsmöglichkeiten von selbigem aus? Diskutieren Sie im Forum! (tiru, 8.9.2022)