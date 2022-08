Von Seiten der Gemeinde mit einer Durchsage auf Tirolerisch. Foto: Alexia Fin

"Schau wia er wieder durch Wåld und Wiesa stroaft / An rießa Schwoaf, Maul und Tåtza riesagroaß / Iatz miassa mar schaua, dass as numma so weard wia amea / Bei ins isch då kuan Plåtz für den, na der kheart då nit hea".

Wovon hier in breitestmöglichem Tirolerisch die Rede ist? Vom am hitzigsten diskutierten alpinen Naturschauspiel der letzten Jahre: der Rückkehr des Wolfs. Aus Naturschutzgründen ist die zwar erwünscht, um Vieh, Hab und Gut bangende Bergbauern aber wünschen den Räuber lieber zum Teufel.

Außerhalb der alpinen Regionen wird die Kontroverse um "Abschüsse" und "wolffreie Zonen" meist mit einem süffisanten Kopfschütteln abgetan. Das Rap-Trio Von Seiten der Gemeinde, aus dem Tiroler Oberland stammend, aber in Wien lebend, hat sich die ihnen altbekannte Diskussion mit ein bisserl Abstand angesehen und daraus ein superlustiges Lied gebastelt. In Wolffreie Zone blöken die Schafe zu einem fetten Beat, dem Wolf wird alles nur erdenklich Schiache angedichtet. Zu hören sind O-Ton-Originale aus den Lokalnachrichten – Offizielle, die ihre Lösung schnell parat haben: "An guater Wolf isch an Wolf der beseitigt isch."

Duzz Down San

Von Seiten der Gemeinde, das sind die Rapper Chrisfader, Testa und Yo!Zep. Ihr gutes Gespür für den ironischen Gehalt provinzieller Floskeln unterstreicht schon der Bandname. Ihre Methode, Schnipsel aus den TV- und Radionachrichten in die Songs zu integrieren, hat gerade im Satire-Rap Tradition: Kein Wunder, dass man mit Kabarettist und Plattendreher David Scheid für das Lied Anna kollaborierte.

Zu hören ist all das auf dem ersten breit rezipierten Album Almen aus Plastik, das auf RAF Camoras Palmen aus Plastik anspielt und gleichzeitig auf den vierten Teil der Piefke-Saga. In der Satire des Tourismusabgabenrebells Felix Mitterer wird das Tirol der Zukunft bekanntlich zum Alpen-Disneyland. Bei Von Seiten der Gemeinde hält man es aber gern auch tagesaktueller. So wird in Killerpfeifa dem Corona-Après-Ski ein Ständchen gesungen: "Ålla Zeitunga voll, ålla Zimmer sei laar / Iatz liega sie in da Spitäler, stått irgendwo drin in dr Bar". (Stefan Weiss, 26.8.2022)