Unterwegs in einer Schrebergartensiedlung: Curth A. Tichy (links) als Schrammel und Franz Buchrieser als Kottan in "Drohbriefe", ORF 1, 22.30 Uhr. Foto: ORF / Satel-Film

19.40 REPORTAGE

Re: Das Schweigen der Kirche – Sexueller Missbrauch in Spanien Enrique Pérez Guerra war zwölf, als er von einem Pfarrer missbraucht wurde. Aus Angst vor der "Schande" wollte der Sohn tiefreligiöser Eltern Suizid verüben. Heute gehört er zu den wenigen Betroffenen, die sich an Spaniens Öffentlichkeit wagen, während die Kirche weiter schweigt. Bis 20.15, Arte

20.15 DRAMA

An seiner Seite (D 2021, Felix Karolus) Nach Jahrzehnten des Reisens an der Seite ihres Mannes (Peter Simonischek), eines Stardirigenten, freut sich Charlotte (Senta Berger) auf ein ruhigeres Leben in München. Das angepeilte Familienleben mit Tochter und Enkelin läuft indessen anders als erhofft. Bis 21.45, Arte

21.35 ACTION-THRILLER

Das fliegende Auge (Blue Thunder, USA 1983, John Badham) Mit seinem mit allen Finessen ausgestatteten Hubschrauber überwacht Cop und Vietnamkriegsveteran Frank (Roy Scheider) den Luftraum von Los Angeles und kommt dabei natürlich kriminellen Machenschaften auf die Spur. Zumindest visuell bezwingend. Bis 23.15, ZDF neo

21.45 MUSIKDOKUS

Joni Mitchell Auf den komprimierten Überblick über die lange Karriere der US-amerikanischen Singer-Songwriterin Joni Mitchell mit dem etwas unsinnigen Titel Hippie Folk Goddess folgt um 22.40 der faszinierende Konzertmitschnitt Both Sides Now von einem Auftritt beim Isle of Wight Festival im Jahr 1970. Bis 23.40, Arte

22.30 SCHREBERGARTENMORDE

Kottan ermittelt: Drohbriefe (A 1979, Peter Patzak) Eine alte Frau erhält Drohbriefe in einer Schrebergartensiedlung, tatsächlich passiert bald ein Mord. Peter Patzak und Helmut Zenker siedelten ihren legendären fünften Kottan milieusicher in der Welt der Nachbarschaftskriege und der enthaupteten Gartenzwerge an – mit einem wunderbar lapidaren Frank Buchrieser in der Titelrolle. Ein Höhepunkt des österreichischen Films.

Bis 23.55, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Betty Williams – Nordirlands Friedensfrauen Als Tochter einer katholischen Mutter und eines protestantischen Vaters erlebte Betty Williams von Kind an die bürgerkriegsähnlichen Zustände in Nordirland und die Feindschaft zwischen den Konfessionen. 1976 erhielt die Gründerin von Women for Peace und Community of Peace People gemeinsam mit ihrer Mitstreiterin Mairead Corrigan den Friedensnobelpreis. Bis 23.20, ORF 2

0.25 KRIMI

Nachtschicht – Ein Mord zu viel (D 2010, Lars Becker) In der Kanalisation in der Nähe des Hamburger Hafens wurde die Leiche einer jungen Frau gefunden, die dieselben Merkmale aufweist wie eine zuvor gefundene Frauenleiche. Aus der Krimireihe von Autor und Regisseur Lars Becker, der mit Hauptdarsteller Armin Rohde später auch für die Der gute Bulle-Reihe zusammenarbeiten sollte. Bis 1.55, 3sat