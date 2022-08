Übernimmt mit 1. November die Position des Chief Executive Officer von Dentsu Austria: Bettina Schuckert. Foto: Dentsu Austria

Wien – Bettina Schuckert übernimmt mit 1. November dieses Jahres die Position des Chief Executive Officer von Dentsu Austria. Sie werde in enger Zusammenarbeit mit dem bestehenden Management Board für alle Aktivitäten und Ergebnisse der lokalen Agenturen Carat, Dentsu X, iProspect und Merkle verantwortlich sein, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Erst im Mai war der Abgang von Jakob Schönherr als Dentsu-CEO bekannt gegeben worden.

Schuckert habe "mehr als 20-Jahre Erfahrung im Marketing- und Kommunikationsbereich und bringt umfassende lokale Marktkenntnisse sowie Know-how aus unterschiedlichen Branchen mit". Ihre bisherige berufliche Laufbahn sei "insbesondere durch Stationen bei verschiedenen Handelsunternehmen geprägt". Ab November lasse sie ihre "Expertise in Marketing, Kommunikation, Media und CRM sowie ihr kundenzentriertes Denken" in das Dentsu-Geschäft in Österreich einfließen.

Schuckert war in ihrer letzten Position war bei Kika/Leiner als Marketing- und Kommunikationsleiterin tätig und verantwortete dort Media, Customer-Relationship-Management, Budgetoptimierung & Verhandlungen sowie die Neupositionierung der Marken. (red, 25.8.2022)