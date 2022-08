In dieser Galerie: 2 Bilder Alles blickt gebannt auf den Loszettel. Foto: AFP/RICHARD JUILLIART Foto: REUTERS/MURAD SEZER

Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg erfährt am Donnerstagabend (seit 18 Uhr, live auf Sky) die Gruppengegner in der Champions League. Die 32 Teams sind in vier Töpfe zu je acht Teams eingeteilt. Der erste Topf beinhaltet die aktuellen Champions der Königsklasse, der Europa League sowie die Meister der sechs Länder mit den höchsten Uefa-Koeffizienten. Salzburg ist in Topf drei gesetzt. Aus jedem Topf wird je ein Team einer der acht Gruppen zugeteilt.

Die Spieltage der Gruppenphase sind heuer dicht gedrängt. Los geht's am 6./7. September. Der sechste und letzte Spieltag ist am 1./2. November, weil am 20. November die Weltmeisterschaft in Katar beginnt. Das CL-Finale steigt am 10. Juni 2023 in Istanbul. In der türkischen Stadt findet am Donnerstag auch die Auslosung statt.

DER STANDARD informiert in diesem Live-Bericht über die Auslosung. Sobald diese begonnen hat, gilt: Wenn Sie die Seite aktualisieren, erfahren Sie den aktuellen Stand der Auslosung. (red, 25.8.2022)

Gruppenauslosung Champions League:

Gruppe A

Ajax Amsterdam

FC Liverpool



Gruppe B

FC Porto

Atletico Madrid



Gruppe C

Bayern München

FC Barcelona



Gruppe D

Eintracht Frankfurt

Tottenham Hotspur



Gruppe E

AC Mailand

FC Chelsea



Gruppe F

Real Madrid

RB Leipzig



Gruppe G

Manchester City

FC Sevilla



Gruppe H

Paris St. Germain

Juventus Turin



Lostopf 3:

Borussia Dortmund

RB Salzburg

Schachtar Donezk

Inter Mailand

SSC Neapel

Sporting Lissabon

Benfica Lissabon

Bayer Leverkusen

Lostopf 4:

Olympique Marseille

FC Brügge

Celtic Glasgow

Glasgow Rangers

Maccabi Haifa

Viktoria Pilsen

FC Kopenhagen

Dinamo Zagreb

Die Spieltermine der Gruppenphase sind:

1. Spieltag: 6./7. September 2022

2. Spieltag: 13./14. September 2022

3. Spieltag: 4./5. Oktober 2022

4. Spieltag: 11./12. Oktober 2022

5. Spieltag: 25./26. Oktober 2022

6. Spieltag: 1./2. November 2022

Das Finale steigt am 10. Juni 2023 in Istanbul.