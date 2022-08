Tina 303 legt am Freitag im Wiener Rhit auf. Foto: IG: @Funkroom / @Tinaothree

Ode an die Freude! Seien wir dankbar und froh, dass wir fast grenzenlose Möglichkeiten haben und uns der Musikkultur, dem Tanz und der Kunst widmen können. Umso besser, wenn die Feierei Mehrwerte bietet, wie etwa folgende.

FREITAG

"Tschickstummeln auf der Erde liegen lassen wird mit Karmapunkte-Abzug geahndet!" Darauf wird in der Knartz-Demo-Veranstaltung hingewiesen, die ebenso möchte, dass die Natur so, wie wir sie vorgefunden haben – oder noch schöner –, hinterlassen wird! Die Musik wird wohl nach Konfetti & Firlefanz klingen und feiert ebenso in der Nacht bei Freudentaumel im Fluc. Wenn Sie auf Feminismus, Sober Rave und Bodypositivity stehen, dann ist vielleicht das Festival of Sensations in Hainburg Ihr Fall. Hier vereinen sich Consens-Workshops, Vulva-Craft, Drag und Musik. Auch ich darf am Abend hinterm DJ-Pult performen.

Ebenso Tanzklassen und Talks bietet die Veranstaltung Solidarity Events for a Trans Community Dance & Movement Space, die an drei Tagen auch Cis-Menschen dazu einlädt, tagsüber die Kunst von Transpersonen zu erfahren und zu schätzen. Party ohne Grund ist hingegen das Motto bzw. der Kollektivname der Crew, die den Bunker bei Schlaflos in der Pratersauna hostet. Auf dem Mainfloor spielt es Dark Disco und Electronica. Funkroom lädt ins Rhiz in Wien eine Legende des 90er-Raves ein: Tina 303. Mit ihr auf dem Line-up sind zwei weitere female DJs (Grace Shella und E.M.R. Miranda). Es ist immer ein Mehrwert, auf ein ausgeglichenes Line-up und Diversität zu achten!

SAMSTAG

Sich mit Gleichgesinnten zusammenzuschließen und die Gemeinsamkeiten über die Gegensätze zu stellen, das ist eine nachhaltige Sache. So verbindet seit 1998 auch der Gürtel Nightwalk unterschiedliche Lokale, Kulturen und Nachteulen. Unten im Loft spielt das DJ-Duo Austrian Apparel, und das Kollektiv Dysko Club sorgt für die DJ-Line. Im Rhiz sind Hip-Hop-Beats vom Off-the-Grid-Kollektiv zu hören, im Fania Live spielt es Latin, und im Kramladen Techno vom Löwenzahn-Kollektiv, während wir uns in der Prst für die queere Expression mit einem "Gaze"-Special vereinen, wo u. a. Bimän für House-Remixes sorgt.