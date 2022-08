Djokovic wird nicht in New York aufschlagen. Foto: IMAGO/Shutterstock

Die US Open in New York werden ohne den 21-fachen Grandslam-Sieger Novak Djokovic stattfinden. Der Serbe gab am Donnerstag via Twitter bekannt, dass er nicht in die USA einreisen dürfe. Er verpasst damit das letzte Grand Slam Turnier des Jahres: "leider darf ich nicht nach New York zu den diesjährigen US Open reisen."

Die Einreise ins Land ist bis auf wenige Ausnahmen nur vollständig gegen das Coronavirus geimpften Personen erlaubt. Das Event in Flushing Meadows findet damit ab Montag ohne den dreifachen Gewinner und Vorjahresfinalisten statt. Eine offizielle Mitteilung der Veranstalter gab es aber noch nicht.

Bis zuletzt hatte Djokovic auf eine Ausnahmeregelung bei den US Open gehofft. Er bereite sich so vor, "als wenn ich die Erlaubnis zum Mitspielen hätte", hatte Djokovic, der seit Wimbledon bei keinem Turnier mehr angetreten ist, Ende Juli getwittert. Er hatte auch schon weitere Turniere in Nordamerika auslassen müssen.

Die Organisatoren der US Open hätten einen Start des Ausnahmekönners zwar begrüßt, sie betonten aber auch, die Einreisebestimmungen der USA bezüglich des Coronavirus zu respektieren. Die Impfung ist bis auf wenige Ausnahmen nach wie vor Voraussetzung, um ins Land zu reisen. Daran hat sich auch kurz vor den US Open nichts geändert.(red, APA, 25.8.2022)