In der Ortschaft Tschaplyne wurden neben dem Bahnhof auch mehrere Wohnhäuser von russischen Raketen getroffen. Foto: Reuters/Stringer

Lange sah es so aus, als könnte der ukrainische Unabhängigkeitstag am Mittwoch ohne größere russische Angriffe zu Ende gehen. Am Abend aber wurde diese Hoffnung zerschlagen. Russische Raketen trafen den Bahnhof der Ortschaft Tschaplyne in der ostukrainischen Oblast Dnipropetrowsk sowie einen dort befindlichen Passagierzug.

Laut dem stellvertretenden Büroleiter des ukrainischen Präsidenten, Kirilo Timoschenko, wurde außerdem eine Wohngegend der Ortschaft getroffen. Insgesamt seien durch die Angriffe bislang 25 Menschen ums Leben gekommen und über 30 Personen verletzt worden. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sprach auf Twitter von "russischem Raketenterror". Weitere Angriffe auf die Region Dnipropetrowsk zogen laut ukrainischen Medien acht Verletzte nach sich, in der Region Mykolajiw seien neun Menschen verletzt worden. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

Auf die zivilen Opfer kam auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij in seiner Video-Ansprache vor dem UN-Sicherheitsrat zu sprechen. Dieser tagte am Mittwoch in New York anlässlich des an diesem Tag genau sechs Monate andauernden russischen Angriffskrieges. "So hat sich Russland auf diese Sitzung vorbereitet", sagte er zu Beginn seiner Rede.

Selenskyj prangerte außerdem das russische Vorgehen rund um das Atomkraftwerk Saporischschja an. Die Armee des Landes habe "Europas größtes Kernkraftwerk in ein Kampfgebiet" verwandelt. Er forderte das schnelle Einsetzen einer Mission der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA), welche die Kontrolle über die Anlage übernehmen solle.

Tags darauf wurden laut der ukrainischen Atombehörde Energoatom beide operativen Reaktorblöcke des AKWs abgeschaltet. Dies soll wegen eines Brandes, bei dem nahegelegene Stromleitungen beschädigt wurden, geschehen sein. Die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti hatte zuvor von einem Stromausfall in der Anlage berichtet, in dessen Folge die Sicherheitssysteme des Kernkraftwerkes aktiviert worden seien.

Unterdessen warnten die USA Moskau vor einer Umleitung des Stroms. "Um es ganz klar zu sagen: das Atomkraftwerk und der Strom, den es produziert, gehören der Ukraine", sagte der stellvertretende Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel, am Donnerstag. Jeder Versuch, das Werk von der ukrainischen Stromversorgung zu trennen und in russisch besetzte Gebiete umzuleiten sei "inakzeptabel".

Russische Streubomben

Ebenfalls am Donnerstag publizierte die Internationale Koalition gegen Streubomben (CMC) ihren jährlichen Bericht, den sogenannten Streubomben-Monitor. Demzufolge wurden in der ersten Jahreshälfte 2022 in der Ukraine mindestens 689 Zivilistinnen und Zivilisten Opfer der heimtückischen Sprengkörper. Von ihnen starben 215, 474 erlitten Verletzungen und Verstümmelungen. Die Dunkelziffer dürfte jedoch weitaus höher liegen.

Fast alle Attacken mit den von vielen Staaten geächteten Bomben in der Ukraine gehen auf das Konto der russischen Truppen. Aber auch ukrainische Einheiten griffen nach Erkenntnissen von Mary Wareham, Abrüstungsexpertin von Human Rights Watch, in mindestens zwei Fällen zu diesen Waffen. Weder Russland noch die Ukraine haben sich der sogenannten Oslo-Konvention zum Verbot der Streumunition angeschlossen. Die Munition befindet sich in Containern. Die Behälter öffnen sich, und hunderte kleine Bomben verteilen sich auf großen Gebieten, die mehrere Dutzend Fußballfelder groß sein können.

Auf ein baldiges Ende des Krieges stellt sich Russlands Präsident Wladimir Putin in jedem Fall nicht ein. Er unterzeichnete am 25. August einen Erlass zur Vergrößerung der Truppenstärke auf dann insgesamt 1,15 Millionen Soldaten. Dieser tritt mit Beginn des nächsten Jahres in Kraft. (Jan Dirk Herbermann, Thomas Fritz Maier, APA 26.8.2022)