Als Mack Rutherford am 23. März in Sofia ins Cockpit seines einmotorigen Ultraleichtflugzeugs stieg, war er erst 16 Jahre alt. Fünf Monate und einen Tag später landete der nunmehr 17-Jährige wieder in der bulgarischen Hauptstadt – als doppelter Weltrekordhalter.

Umrundung geschafft! Mack Rutherford flog mit 17 im Ultraleichtflugzeug solo um die Welt. Foto: EPA / Borislav Troshev

Der Sohn einer Belgierin und eines Briten ist nicht nur der jüngste Mensch, der solo in einem Flugzeug die Welt umrundet hat – er unterbot den Rekord von 2021 des damals 18-jährigen Briten Travis Ludlow. Mack Rutherford ist laut Guinness-Buch der Rekorde auch die jüngste Person, die dies mit einem eher leistungsschwachen Ultraleichtflugzeug geschafft hat.

Die bisherige Rekordhalterin ist ihm bestens bekannt: Seine Schwester Zara hatte diese Marke erst im vergangenen Jänner als 19-Jährige aufgestellt, ebenfalls an Bord einer slowakischen Shark Aero UL mit österreichischem Rotax-Motor.

Fünf Generationen

Das Fliegen liegt bei den Rutherfords in der Familie: Vater Sam, früher Helikopterpilot bei der britischen Luftwaffe, leitet ein Unternehmen für flugspezifische Dienstleistungen für die Filmindustrie. Mutter Beatrice ist Hobbypilotin und mit Schwester Zara Social-Media-Managerin von Mack. Insgesamt, so erzählt der junge Weltrekordler, blicke die Familie auf fünf Generationen in der Luftfahrt zurück. Mit 15 Jahren war Mack der weltweit jüngste Pilot mit einer Lizenz.

Die Route – 54.000 Kilometer, 52 Länder – führte von Bulgarien (Hauptsitz des Sponsors) über Italien nach Ägypten und Madagaskar; dann über die Arabische Halbinsel und den indischen Subkontinent nach Südostasien. Der ursprüngliche Plan mit Russland und Zentralasien musste wegen des Ukraine-Krieges geändert werden. Von Südkorea ging es nach Japan, über die Aleuten, Alaska, Kanada und die US-Westküste nach Mexiko. Von dort wieder über die USA nach Grönland, Island und Großbritannien auf das europäische Festland und nach Bulgarien. Zwischen Passau und Bratislava überflog Mack auch Österreich.

... und der Teddy flog mit

Erschwerend für den Piloten – und Kritikpunkt von Fachleuten: Mack ging hohes Risiko ein, weil ein Ultralight nicht für Schlechtwetter geeignet ist. Außerdem hat er noch keine Instrumentenflugberechtigung, darf also offiziell kaum technische Navigationsmittel verwenden. Auch der Umstand, einen Minderjährigen allein starten zu lassen, stieß auf Kritik. Diese lässt Mack aber nicht gelten. Er habe sehr wohl einen langjährigen Begleiter dabei gehabt: seinen Teddybären. (Gianluca Wallisch, 25.8.2022)