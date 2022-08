Blätter verfärben sich, Laub liegt auf dem Boden: Die teils herbstliche Anmutung der heimischen Bäume ist eine Reaktion auf die zunehmende Trockenheit und die hohen Temperaturen. Foto: Christian Fischer

Zunächst waren es die hängenden Blätter und die schlaffen Zweige: Sie machten deutlich, wie sehr den Bäumen, vor allem den Jungbäumen, die Hitzewelle in diesem Sommer zu schaffen macht. Zusehends werfen die Bäume vielerorts außerdem bereits ihre Blätter ab, wodurch sie einen deutlich sichtbaren herbstlichen Eindruck vermitteln. Das Phänomen beschränkt sich freilich nicht nur auf Österreich.

Großbritannien etwa beklagt ebenfalls einen hitzebedingten "falschen Herbst". Ganz Europa leidet dieser Tage unter rekordbrechenden Temperaturen. Die Trockenheit droht in diesem Jahr gar die heftigste seit über 500 Jahren zu werden, warnte kürzlich die Gemeinsame Forschungsstelle, ein Thinktank der EU-Kommission in Brüssel, in einem Bericht. Nahezu die Hälfte der Fläche der Europäischen Union sowie Großbritanniens sei von extremer Dürre bedroht. Hotspots sind Italien, Teile Spaniens, Portugals und Englands. Österreich ist demnach vergleichsweise weniger bedroht – dabei gilt auch hierzulande die Dürrealarmstufe in Teilen Niederösterreichs und im Burgenland. Rund um Wien, aber auch im Bregenzerwald oder im Innviertel, verzeichnete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zuletzt besonders wenig Regen. Das wirkt sich auch auf die Bäume aus: Sie schalten aufgrund des Wassermangels in den Notfallmodus.

Notfallstrategie

Und der sieht so aus: Die Bäume schließen die Spaltöffnungen, verhindern damit die Wasserabgabe und fahren die Photosynthese zurück. Die meisten in Europa heimischen Baumarten bräuchten in Wachstumsperioden regelmäßige Niederschläge, führt Hubert Hasenauer, Professor am Institut für Waldbau an der Universität für Bodenkultur in Wien, aus. Idealerweise sollte es im Frühjahr und Sommer alle sieben bis zehn Tage regnen, ansonsten gerate der Baum "physiologisch an seine Grenzen" – einzig die Eiche sei eine Ausnahme.

Die Bäume verfügten zwar über mehrere Strategien, um in wachstumshemmenden Zeitstrecken Energie und Wasser zu sparen. Je trockener und heißer es aber werde, desto mehr Energie sei für die Erhaltung vonnöten. Bleibe der Regen länger aus, würden Bäume ihre Blätter abwerfen, um Energie zu speichern – und sich damit "ihr Überleben zu sichern".

Das bedeute aber nicht, dass der Baum im kommenden Jahr nicht wieder austreibt, sagt der Professor für Waldökosystemmanagement. Das Phänomen sei aktuell je nach Niederschlag regional unterschiedlich zu beobachten und sei "sicher ungewöhnlich für diese Jahreszeit", es komme aber durchaus immer wieder einmal vor. Kritisch sei der Vorgang dann, wenn er früher, etwa im Mai oder Juni, stattfinden würde, wenn der Baum sich also noch mitten im Wachstum befinde.

Warnung vor Folgen der Trockenheit

Zuletzt hatte Bernhard Perny, der am Bundesforschungszentrum für Wald zu den Themen Waldschutz, Krankheitsdiagnose und Insekten forscht, vor den Folgen der Trockenheit für Bäume gewarnt. Seit Juli schon sei bei einigen Arten "vermehrter Laubfall zu beobachten", sagte er im Gespräch mit der APA. Er warnte davor, dass weitere Baumarten in Bedrängnis geraten könnten, sollte es auch in Zukunft nicht öfter und ausgiebiger regnen. Als wirksame Gegenmaßnahme nannten Perny wie auch Hasenauer, verstärkt auf artenreiche Mischwälder zu setzen.

Wobei, und das sagten ebenfalls beide Wissenschafter, hierzulande durchaus versucht werde, Baumarten einzubringen, die trockenresistenter seien und Wetterextreme besser aushielten – etwa die aus Nordamerika stammende Douglasie. (Anna Giulia Fink, 26.8.2022)