Dominic Thiem gewann die US Open 2020. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Jared C. Ti

Dominic Thiem startet gegen den Spanier Pablo Carreño Busta in die US Open. Dies ergab die Auslosung des Grand-Slam-Turniers in New York am Donnerstag. Der 31-jährige Iberer ist in Flushing Meadows als Nummer 12 gesetzt. Thiem, der die US Open vor zwei Jahren gewonnen hat, darf dank einer Wildcard im Hauptbewerb starten. Die US Open beginnen am kommenden Montag. (APA, 25.8.2022)