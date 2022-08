Sie verloren in Freiburg 64:74 zum Auftakt der zweiten Runde. Enis Murat war Österreichs bester Werfer. Nun geht's am Sonntag im Heimspiel gegen Polen

Österreichs Basketball-Männer, hier im Training im Juni, verloren gegen die Schweiz mit 64:74. Foto: APA/BARBARA GINDL

Freiburg/Wien – Österreichs Basketball-Männer sind am Donnerstagabend mit einer Niederlage in die zweite Runde der Vorqualifikation (Gruppe E) zur Europameisterschaft 2025 gestartet. Sie verloren gegen die Schweiz in Freiburg mit 64:74 (34:33). Die Routiniers Enis Murati (11), Daniel Friedrich und Jozo Rados (je 10) waren die besten Werfer der ÖBV-Auswahl beim Debüt von Christopher O'Shea als Cheftrainer.

Das Duell der Außenseiter in der Gruppe E verlief über weite Strecken sehr ausgeglichen. Erst gegen Ende des dritten Abschnitts holte die Schweiz erstmals acht Punkte Vorsprung heraus. Eine Vorentscheidung in der kampfbetonten Partie war damit freilich noch nicht gefallen. Die Österreicher fighteten noch einmal zurück, ehe sie bei etwas mehr als drei Minuten Restspielzeit erstmals mit zehn Zählern zurücklagen.

Neo-Cheftrainer O'Shea setzte bei seinem Debüt verstärkt auf die routinierteren Spieler im Team. Worauf er keinen Einfluss hatte, war der Distanzwurf, der kaum klappte. Nur sechs von 24 Dreipunkteversuchen fanden ihr Ziel. Erol Ersek traf dreimal bei fünf Anläufen.

Im Parallelspiel gewann Kroatien in Polen mit 72:69 (21:31). Beide Teams sind bei der Europameisterschaft 2022 (1. bis 18. September) am Start. Österreich empfängt am Sonntag (17.00 Uhr/live ORF Sport +) im ersten Heimspiel der Gruppe E die Auswahl Polens. Die Partie steigt im Multiversum Schwechat. (APA, 25.8.2022)