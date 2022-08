Rapid schied am Donnerstagabend gegen den liechtensteinischen Verein FC Vaduz aus. Es war nicht der erste bittere Abend für ÖFB-Klubs

Rapid wird an der Niederlage gegen Vaduz noch länger nagen müssen. Foto: : APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Die Europacup-Geschichte österreichischer Fußballclubs weist neben lichten Momenten auch einige Blamagen auf. Am augenscheinlichsten und bei Fans noch in guter Erinnerung ist das Scheitern von Red Bull Salzburg in der Champions-League-Qualifikation gegen den krassen Luxemburger Außenseiter Düdelingen 2012. Rapid erlebte nun gegen den FC Vaduz ein ähnliches Debakel.

Nachfolgend einige ausgewählte Europacup-Pleiten von heimischen Clubs:

1972 – Die Wiener Austria schlittert im Uefa-Cup in der Saison 1972/73 beim bulgarischen Provinzclub Beroe Stara Zagora in ein 0:7-Debakel (13.9.1972). Auch daheim gab es für Herbert Prohaska und Co eine 1:3-Niederlage (27.9.1972), was einen Gesamtscore von 1:10 ergab.

1979 – Nach Europacup-Erfolgen 1978 (Finalist Cup der Cupsieger) und 1979 (Halbfinale Meistercup) folgt für Austria Wien unter Prohaska, Walter Schachner, Felix Gasselich, Robert Sara, Karl Daxbacher etc. in der ersten Runde des Meistercups das Aus gegen die dänischen Semiprofis von Außenseiter Vejle BK. Auswärts setzte es eine 2:3-Niederlage (19.9.1979), ein 1:1 im Rückspiel in Wien (3.10.1979) war schließlich zu wenig.

1987 – Die Admira unter Gustl Starek scheidet in der 1. Uefa-Cup-Runde gegen TPS Turku nach einem 1:0-Auswärtssieg (16.9.1987) mit einer 0:2-Heimpleite (30.9.1987) aus – eine Premiere für einen rot-weiß-roten Verein gegen einen finnischen.

2002 – Die Premiere des Scheiterns gegen einen zypriotischen Club erlebt der GAK unter Coach Christian Keglevits in der 1. Uefa-Cup-Runde gegen APOEL Nikosia. Das Hinspiel geht u.a. mit Rene Aufhauser, Ronald Brunmayr und Ilco Naumoski 0:2 verloren (19.9.2002), im Rückspiel in Graz reicht es nur zu einem 1:1 (3.10.2002).

2008 – Was der GAK konnte, gelingt sechs Jahre später Rapid: Die Hütteldorfer unter Coach Peter Pacult fliegen in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League gegen den zypriotischen Meister Anorthosis Famagusta nach einem 0:3 auswärts (30.7.2008) und einem Heim-3:1 (6.8.2008) aus dem Bewerb.

Salzburg vs. Düdelingen. Foto: APA/DANIEL KRUG

2012 – Salzburgs Millionen-Truppe erleidet die historische Schmach von Düdelingen. Die Mannschaft von Roger Schmidt verliert in der 2. Qualirunde zur Königsklasse bei Luxemburgs Meister F91 Düdelingen mit 0:1 (17.7.2012), ein 4:3-Heimsieg im Rückspiel (24.7.2012) gegen die Teilzeit-Kicker aus dem Großherzogtum ist aufgrund der Auswärtstorregel zu wenig.

2013 – Die Reise von Sturm Graz in die Europa League endet schon in der zweiten Qualifikationsrunde gegen Breidablik. Beim isländischen Club gelingt den Steirern nur ein 0:0 (18.7.2013), daheim in Graz setzt es gar eine 0:1-Schlappe (25.7.2013).

2021 – Acht Jahre später bekommt auch die Wiener Austria ihr Breidablik-Trauma. Im Heimhinspiel der 2. Qualirunde zur Conference League kommen die "Veilchen" nicht über ein 1:1 hinaus (22.7.21), in Island geht das Rückspiel beim Außenseiter mit 1:2 (29.7.21) verloren.

2022 – Rapid debakelt im Play-off zur Conference League gegen den FC Vaduz. Erreichen die Grün-Weißen in Liechtenstein gegen den in der zweiten Schweizer Liga tätigen Verein ein glückliches 1:1 (18.8.22), kulminiert die Blamage in einer 0:1-Heimniederlage. (APA, 26.8.2022)