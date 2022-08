Britney Spears und Elton John auf einem gemeinsamen Foto von 2013. Foto: Getty Images

Britney Spears meldet sich zurück. Und zwar musikalisch. Nachdem der US-amerikanische Popstar 2021 nach Jahren der Entmündigung einen Rechtsstreit gegen ihren Vormund, Vater Jamie Spears, gewonnen hatte, ist nun nach Jahren ein erster "neuer" Song erschienen. Gemeinsam mit dem in letzter Zeit nach Kollaborationen mit Nicki Minaj, Young Thug, Dua Lipa, Lil Nas X, Stevie Wonder, Stevie Nicks oder Gorillaz für sein Vorjahresalbum "The Lockdown Sessions" extrem duettfreudigen Elton John wurde das mediokre Lied "Hold me closer" veröffentlicht.

Elton John

Bei dem Lied handelt es sich um eine Neubearbeitung des alten Hits "Tiny Dancer" von Elton John aus dem Jahr 1971. Mit reichlich antiquierten House-Beats auf modern getrimmt, verstört "Hold me closer" allerdings mit verzerrten Autotune- und Mickey-Mouse-Stimmen aus der Mottenkiste von heute reichlich älteren Leuten aus dem Popmilieu, die verkrampft auf jung machen wollen. Zumindest finanziell vielversprechender nach einer boulevard-freundlichen neuen Ehe mit Schauspieler Sam Asghari diesen Juni und aktuell einer tragischen Fehlgeburt eines gemeinsamen Kindes dürfte ein Vertrag von Britney Spears mit dem US-Verlagshaus Simon & Schuster sein. Für ihre anstehenden Memoiren, die "alles erzählen" werden, erhielt Spears 15 Millionen US-Dollar Vorschuss. (schach, 26.8.2022)