Das Fahrzeug steht auf den Schienen. Foto: FOTO: APA/ZOOM.TIROL

St. Johann – In St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ist es Freitagfrüh im Bereich des Bahnhofes zu einem Polizeieinsatz gekommen. In den frühen Morgenstunden wollten Tiroler Polizeibeamte einen Kastenwagen kontrollieren. Drei Personen stiegen aus dem Fahrzeug und versuchten zu flüchten, berichtet das ORF-Landesstudio Tirol.

Dabei fielen Schüsse. Ein verletzter 14-Jähriger wurde laut Polizei ins Krankenhaus gebracht, er ist nicht in Lebensgefahr. Zwei Verdächtige, ein 19-Jähriger und ein 13-Jähriger, flüchteten zu Fuß, wurden aber später festgenommen. Sie werden derzeit einvernommen.

Das Fahrzeug steht derzeit in St. Johann auf den Schienen, der Zugverkehr zwischen Kitzbühel und St. Johann in Tirol ist bis voraussichtlich 13 Uhr eingestellt, ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. (red, APA, 26.8.2022)