Ein Kind und eine Frau wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Foto: APA/PETER KOLB

Poysdorf – Ein Verkehrsunfall auf der Nord/Weinviertel-Autobahn (A5) bei Poysdorf im Bezirk Mistelbach am späten Donnerstagabend hat nach Polizeiangaben drei Todesopfer gefordert. Rettungsmannschaften zufolge war ein Pkw auf einen Lkw aufgefahren. Von den Autoinsassen starben demnach zwei Kinder und ein Mann. Ein weiteres Kind und eine Frau wurden schwer verletzt.

An der Unfallstelle standen die Notarzthubschrauber "Krystof 4" aus Brünn und "Christophorus 2" aus Krems, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge sowie fünf Rettungswagen im Einsatz. Die schwer verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus der zweitgrößten tschechischen Stadt geflogen. Das Kind wurde ebenfalls auf dem Luftweg in die Klinik Donaustadt transportiert.

Der Unfall geschah auf der Richtungsfahrbahn Brünn der A5. Zur Ursache lagen noch keine Angaben vor. (APA, 26.8.2022)