Audi zieht Richtung Köingsklasse. Foto: Reuters/Gebert

Spa-Francorchamps – Der Formel-1-Einstieg von Audi zur Saison 2026 ist perfekt, allerdings zunächst nur als Motorenhersteller. Dies gab das Unternehmen am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz in Spa-Francorchamps bekannt, wo am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) der Große Preis von Belgien ausgetragen wird.

"Es ist wahrhaft ein ganz besonderer Moment: Wir starten 2026 in der Formel 1", sagte Audi-Vorstandschef Markus Duesmann: "Audi hat sich offiziell als Motorenlieferant eingeschrieben."

An der Pressekonferenz nahmen neben Duesmann und Oliver Hoffmann, Audi Vorstand Technische Entwicklung, auch Mohammed bin Sulayem, Präsident des Automobil-Weltverbandes FIA, und Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali teil. (sid, 26.8.2022)