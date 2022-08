Haben Sie schon einmal von "Quiet Quitting" gehört? Auf Deutsch heißt das so viel wie "still kündigen" und ist offenbar der neuste "Trend" in der Arbeitswelt. Was soll "Quiet Quitting" genau sein – warum boomt es genau jetzt, und was sagt es über die Situation in der Arbeitswelt?

Anika Dang aus der STANDARD-Karriereredaktion spricht darüber, wie die Corona-Pandemie die Vorstellungen von Arbeit und Freizeit verändert hat, und wir stellen die Frage, welche Folgen der Trend zur Teilzeitarbeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat. (red, 26.8.2022)