In der Erfolgsspur: LASK-Trainer Didi Kühbauer. Foto: APA/EXPA/ROLAND HACKL

Pasching – Tabellenführer LASK Linz will am Samstag (19:30 Uhr) in der sechsten Runde der Fußball-Bundesliga gegen den SCR Altach die nächsten drei Punkte einfahren. Die noch ungeschlagenen Linzer gehen dabei als klarer Favorit in die Begegnung in Pasching. Bei Altach ist nach der Derby-Niederlage der Vorwoche Wiedergutmachung angesagt. Trainer Miroslav Klose erwartet eine Reaktion.

LASK-Coach Didi Kühbauer ist trotz des guten Saisonstarts vor dem kommenden Gegner gewarnt: "Mit Altach erwartet uns die nächste Mannschaft, die uns schlagen will. Mit Miroslav Klose als Cheftrainer ist bei ihnen sicher neue Energie vorhanden." Gleichzeitig vertraut er aber auch auf die eigenen Stärken. "Wenn wir unsere Fähigkeiten wieder auf den Platz bringen, kann es ein gutes Ende nehmen", sagte der 51-Jährige.

Der LASK lacht nach fünf gespielten Runden von der Tabellenspitze. Bisher holten die Linzer 13 Punkte. Die bis dato gezeigten Leistungen sind auch deswegen hoch einzuschätzen, da die Linzer bisher nur gegen Mannschaften gespielt haben, die in der Vorsaison am oberen Play-off teilgenommen haben. Kühbauer will die kommenden, vermeintlich etwas schwächeren Gegner aber nicht auf die leichte Schulter nehmen: "Wir brauchen gegen jede Mannschaft gute Spiele, um erfolgreich zu sein."

Harte Analyse in Altach

In Altach stand nach der jüngsten Derby-Niederlage gegen Austria Lustenau eine harte Analyse an. "Wir haben alles aufgearbeitet, auch direkt angesprochen", betonte Klose. Vor allem mit der auf den Platz gebrachten Intensität zeigte sich der Deutsche unzufrieden, daran wurde in der vergangenen Woche im Training gefeilt. Im Hinblick auf die kommende Aufgabe beim Tabellenführer habe Klose der Mannschaft klar gesagt, welche Reaktion er erwarte. "Druck und Angst haben gegen Lustenau eine Rolle gespielt. Wir brauchen Spieler, die vorne wegmarschieren", forderte der Trainer.

Die Stärken des LASK sind in Vorarlberg durchaus bekannt. "Sie verfügen über viele gute Einzelspieler, haben ein gutes Kombinations- und Umschaltspiel. Da müssen wir im Kopf hellwach sein", sagte Klose. Die Favoritenrolle tendiert in dieser Begegnung klar in Richtung der Linzer. Dieser Tatsache ist sich auch Altachs Flügelspieler Dominik Reiter bewusst: "Wir sind der Außenseiter, der LASK ist in einer überragenden Form. Die Rolle sind wir aber gewohnt."

Besonders schmerzhaft ist der Ausfall des gesperrten Atdhe Nuhiu. Der Mittelstürmer erzielte in der laufenden Saison bereits vier Treffer und entwickelte sich zur wichtigsten Offensivpersonalie im Kader der Vorarlberger. Da der Austro-Kosovare schwer bis kaum zu ersetzten ist, könnte Altach am Samstag in Person von Alexis Tibidi mit einer "falschen Neun" spielen. Innenverteidiger Felix Strauss fehlt weiterhin aufgrund eines Bänderrisses im Sprunggelenk, ansonsten stehen alle Kaderspieler zur Verfügung.

Herausforderung für Lustenau

Am Samstag (17.00 Uhr) kommt es im Reichshofstadion zum ersten Aufeinandertreffen von Austria Lustenau und Red Bull Salzburg. "Es ist jedem klar, dass wir wieder vor einer riesigen Herausforderung stehen", sagte Lustenau-Coach Markus Mader. Nach dem Derby-Sieg gegen Altach in der Vorwoche strotzen die Grün-Weißen vor Selbstvertrauen. "Euphoriebremse möchte ich gar nicht", stellte Mader fest. Salzburg fährt mit Respekt vor dem Aufsteiger ins Ländle.

Lustenau ist mit drei Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage in die Comeback-Saison in der Bundesliga gestartet. Zuletzt wurde Altach mit 2:1 bezwungen, die Austria steht damit als Tabellendritter so gut da wie kein Aufsteiger seit neun Jahren. Gegen den dadurch entfachten Hype wollen sich die Lustenauer gar nicht wehren. "Die Spieler brauchen auch eine gewisse Euphorie. Aber auf der anderen Seite wissen wir schon, wo wir herkommen und wo wir uns einzuordnen haben", sagte Mader.

Salzburg-Coach Matthias Jaissle verriet, der Blitzstart von Austria Lustenau habe ihn nicht überrascht. "Sie machen es einfach sehr gut, sie sind zurecht da oben", sagte der Deutsche, dessen Mannschaft nur zwei Zähler mehr gesammelt hat. "Es ist ein Topspiel, Zweiter gegen Dritter. Wir sind wie immer voll fokussiert, bestens vorbereitet und wollen die drei Punkte mit nach Hause nehmen", stellte Jaissle allerdings klar.

Hartberg gegen SV Ried

Im Duell TSV Hartberg gegen die SV Ried treffen am Samstag (17:00 Uhr) zwei zuletzt ergebnistechnisch formschwache Teams aufeinander. Beide warten seit drei Liga-Spielen auf einen vollen Erfolg und finden sich im Tabellenkeller wieder. Favoriten gibt es in diesem Spiel keinen. Die Steirer, die in der Bundesliga gegen Ried bisher sieglos blieben, hatten zwei Wochen Vorbereitungszeit auf dieses Duell – womöglich ein kleiner Vorteil.

"Nach der bitteren Niederlage in Lustenau sind natürlich drei Punkte unser Ziel", betonte Trainer Klaus Schmidt. Hartberg belegt aktuell mit einem Spiel in der Hinterhand den vorletzten Tabellenplatz. Nach dem Auftaktsieg über Altach setzte es zuletzt drei Niederlagen in Serie. Die Stimmung im Team ist laut Schmidt trotzdem gut. Dem Duell mit Ried blickte er positiv entgegen: "Wir hatten jetzt zwei Wochen Zeit uns die Krone wieder aufzurichten, am Samstag werden wir bereit sein."

Ried ist durchwachsen in die neue Saison gestartet, rangiert mit vier Punkten nach fünf Spieltagen auf Platz zehn. Im Duell mit Hartberg wollen die Wikinger den zweiten Dreier einfahren, Trainer Christian Heinle zeigte sich durchaus optimistisch: "Es ist in diesem Spiel alles drin für uns. Wir wollen unsere Leistung jetzt auch in Punkte ummünzen." Favoriten sieht er in diesem Spiel keinen, er erwarte einen Gegner auf Augenhöhe. (APA; 26.8.2022)