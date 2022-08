ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger blitzt mit seinen Anträgen vor dem Verfassungsgerichtshof ab. Foto: IMAGO/SEPA.Media

Die ÖVP ist im Zusammenhang mit dem ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss ein weiteres Mal mit ihren Anträgen beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) abgeblitzt – diese wurden entweder ab- oder zurückgewiesen, wie am Freitag bekannt wurde.

Abgewiesen hat der VfGH Anträge, mit denen Andreas Hanger, Fraktionsführer im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss, bewirken wollte, dass bestimmte Dokumente zur Besetzung von Leitungsfunktionen mit ehemaligen Kabinettsmitarbeiterinnen und ‑mitarbeitern sowie von Akten und Unterlagen in Bezug auf die Vergabe bestimmter Aufträge in grün geführten Ministerien dem U-Ausschuss vorzulegen sind.

Der U-Ausschuss hatte im Juli dieses Jahres beschlossen, dass das Verlangen nach Vorlage solcher Dokumente in keinem sachlichen Zusammenhang mit dem Gegenstand des U-Ausschusses stehe. Der U-Ausschuss habe "nachvollziehbar dargelegt, warum das Verlangen der ÖVP-Abgeordneten nicht vom Umfang des Untersuchungsgegenstands umfasst ist", heißt es in einer Mitteilung des VfGH. Ein Zusammenhang zwischen den verlangten Dokumenten mit dem Gegenstand des U-Ausschusses sei nämlich "nicht offenkundig". Die Abgeordneten hätten für ihr Verlangen eine nähere Begründung geben müssen. "Die pauschale Behauptung, dass es auch in nicht ÖVP-geführten Ressorts zu Begünstigungen von mit der ÖVP verbundenen Personen gekommen sein könnte, genügt nicht", heißt es in der Mitteilung weiter.

Falsches Datum

Zwei weitere Anträge der ÖVP hat der VfGH als unzulässig zurückgewiesen – diese zielten auf die unverzügliche Auswertung und Vorlage von Chats an den ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss ab. Bei den Chats handelt es sich um Korrespondenzen zwischen Thomas Schmid, dem früheren Generalsekretär im Finanzministerium, und Personen mit einem Naheverhältnis zur SPÖ oder FPÖ.

Mit dem ersten Antrag begehrte die ÖVP-Fraktion im U-Ausschuss die Feststellung, es sei rechtswidrig, dass sich Justizministerin Alma Zadić (Grüne) geweigert habe, die verlangten Erhebungen durchzuführen und die Ergebnisse zu übermitteln. "Für eine solche Feststellung fehlt die Rechtsgrundlage", begründet der VfGH die Zurückweisung des Antrags. Der zweite Antrag bezog sich auf zwei "Verlangen vom 26.2.2022", die laut VfGH jedoch nicht existieren. Die Justizministerin war erstmals am 26. Jänner 2022 aufgefordert worden, solche Chats auszuwerten und vorzulegen. "Die fehlerhafte Datumsangabe bewirkt, dass der Prozessgegenstand des Verfahrens vor dem VfGH zu unbestimmt und daher (auch) dieser Antrag zurückzuweisen ist", lässt der VfGH wissen.

Nicht die erste Niederlage

Schon Anfang Juli war die ÖVP mit Anträgen vor dem Verfassungsgerichtshof abgeblitzt. Sie wollte damals die gesamte schriftliche und elektronische interne Kommunikation der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vom Justizministerium geliefert bekommen. Chats und E-Mails gehören zu den wichtigsten Beweismitteln für die Ermittler der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, vor allem im Verfahren gegen hochrangige ÖVP-Politiker.

Anlass für das ÖVP-Begehren war die Aussage der früheren WKStA-Mitarbeiterin Linda Poppenwimmer, die zur Kanzlei Ainedter wechselte und danach harte Kritik an ihren früheren Kolleginnen und Kollegen äußerte. Die Mehrheit im U-Ausschuss, also Oppositionsparteien und Grüne, lehnte das ÖVP-Begehren ab – mit der Begründung, der Antrag der ÖVP sei "weit und undifferenziert". Dagegen ging die ÖVP vor, doch der Verfassungsgerichtshof sah die Ablehnung als "nachvollziehbar begründet". Dasselbe galt für einen weiteren Antrag, der auf andere Kommunikationsmittel abzielte. (Sandra Schieder, 26.8.2022)