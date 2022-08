Liebe Leserin, lieber Leser,

der Abmahnanwalt in der Google-Fonts-Causa kommt unter Druck: der Betroffenen-Anwalt erstattet Anzeige wegen Verdachts auf gewerbsmäßigen Betrug. Es soll zum Einsatz der Crawler-Software Scrapy gekommen sein und auch die Mahnschreiben seien vollautomatisiert erstellt worden.

Außerdem: Wir widmen uns dem Meta-Chef Mark Zuckerberg, der sich in Joe Rogans Podcast zum Metaverse und Hass im Netz geäußert hat, "Du wachst in der Früh auf, und der erste Blick geht in Richtung Smartphone – meistens warten da schon eine Million Nachrichten. Das kann nerven."

Ein bisschen digitale Souveränität gibt es noch aus Österreich, Grazer Forschende wollen nämlich die Websuche von Google unabhängig machen. Sie sind damit Teil einer größeren Initiative, bei welcher 14 europäische Forschungseinrichtungen den Nutzenden die Kontrolle über ihre Websuche zurückgeben wollen.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

Google-Fonts: Betroffenen-Anwalt erstattet Anzeige wegen Verdachts auf gewerbsmäßigen Betrug

Zuckerberg: "Jeden Tag haut dir jemand in den Magen"

Grazer Forschende wollen die Websuche von Google unabhängig machen

Ethereum: Die große Umstellung auf "Proof of Stake" startet am 6. September

Google-Schriftarten: Mandantin soll sich in AMS-Kurs umfassende IT-Kenntnisse angeeignet haben

Funkmasten haben ausgedient: Space X und T-Mobile US vernetzen sich

Irland hat nicht mehr genug Strom für neue Rechenzentren von Amazon und Microsoft