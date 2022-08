Der Videostreaming-Anbieter bietet auch eine kleine, feine Auswahl an Spielen für Smartphone und Tablet – manche davon sind mehr als einen Blick wert

Netflix befüllt sein Games-Angebot in der App regelmäßig mit neuen Inhalten. Foto: Christoph Hardt, via www.imago-images.de

Dass Netflix auch Videospiele im Katalog hat, die kostenlos bezogen werden können, ist den meisten seiner Kundinnen und Kunden unbekannt. Nur ein Prozent der 221 Millionen Abonnenten haben bisher das gut versteckte Games-Angebot genutzt, das seit Ende 2021 besteht.



Das ist auch kein Wunder, denn Netflix tut sich nicht gerade mit der Bewerbung seines Angebots hervor. In der Oberfläche für Smart-TVs und der Desktop-Version scheint das Games-Angebot nirgendwo auf, und auch in den App-Versionen für iOS und Android – also den Plattformen, auf denen das Games-Angebot wahrgenommen werden kann – bleibt der Verweis darauf bescheiden.

Das ist schade, denn unter den inzwischen 27 Spielen, die der Streaming-Marktführer für seine Games-Schiene eingekauft hat, sind absolut empfehlenswerte Titel – vor allem im Hinblick auf einen Mobile-Games-Markt, der erschreckend unübersichtlich und mit Gratisschrott überschwemmt ist. Die Spiele, die Netflix bereitstellt, sind nicht nur im Vergleich dazu hochqualitativ und verzichten auf Werbeeinschaltungen und Free-to-Play-Tricks, es gibt auch keine In-App-Käufe; schon allein deshalb kann man sie auch Kindern oder weniger Games-affinen Personen mit gutem Gewissen empfehlen.

Vom hochkomplexen Taktikspiel bis hin zum simplen Geschicklichkeitstest ist für jede und jeden etwas dabei. Im Folgenden ein näherer Blick auf zehn Netflix-Spiele, die sich lohnen; kostenlos für alle Abonnentinnen und Abonennten, spielbar auf iOS- und Android.

Netflix

"Into The Breach"

Das Kronjuwel ganz zu Beginn: Das Rundentaktikspiel Into The Breach ist exklusiv für Netflix endlich auf Mobile-Geräten verfügbar und fast schon allein den Abopreis wert. Das 2018 für Windows und Konsolen erschienene zweite Spiel der Macher des Indie-Hits FTL – Faster Than Light ist minimalistisch und komplex zugleich; von Rock Paper Shotgun wurde es erst heuer erneut zum insgesamt besten PC-Strategiespiel gekürt.

Als Anführer eines Dreierteams unterschiedlicher Kampfroboter geht es in den rundenweisen Kampf gegen riesige Insektenmonster. Into The Breach verzichtet auf Zufallselemente und setzt auf knallharte Taktik. Ein Strategie-Hit für die Ewigkeit, perfekt für die kleinen Bildschirme geeignet.

Lazyajju

"Wonderputt Forever"



Alle lieben Minigolf, und besonders auf dem Touchscreen lässt sich das kleine Spiel mit dem kleinen Ball haptisch gut umsetzen. Wonderputt Forever ist die ultimative Version eines Videospiel-Minigolf-Klassikers. Schon 2011 sorgte das wunderbar designte und immer wieder überraschende Spiel für meditatives Einlochen mit Wow-Effekt, jetzt ist für Netflix eine neue, vergrößerte und aktualisierte Version des Spiels erschienen.

Perfekt für zwischendurch, wunderhübsch und herausfordernd: Wonderputt Forever ist auf jeden Fall einen Blick wert.

Netflix

"Poinpy"

Mit Downwell hat Ojiro Fumoto 2015 einen Instant-Indie-Klassiker erschaffen, sein neues Spiel ist exklusiv für Netflix erschienen. Im trügerisch simplen Geschicklichkeitsspiel geht es um den Weg nach oben in einem Schacht; mit gut geplanten Sprüngen müssen wir dabei zugleich das riesige Katzenwesen, das uns auf den Fersen ist, mit Futter versorgen.

Durch Tippen und Ziehen auf dem Bildschirm von Handy oder Tablets werden Richtung und Sprunghöhe festgelegt, ein bisschen funktioniert das wie beim Mobile-Klassiker Angry Birds. Poinpy ist ein motivierendes, clever designtes Actionspiel mit Charme und beachtlichem Immerwiederspielwert.

Netflix

"Moonlighter"

Für Moonlighter reicht die Wartezeit auf Bus und U-Bahn nicht aus: Die charmante Mischung aus klassischem Zelda und Dorfsimulation à la Stardew Valley fesselt nämlich durchaus länger an Smartphone oder Tablet. Das schon 2018 für Windows und Konsole erschienene Spiel funktioniert auch auf den kleinen Bildschirmen wunderbar und entfaltet schnell großen Reiz.

Als Ladenbesitzer im Fantasy-Dorf bricht man nachts in finstere Kerker auf, um Schätze und Gegenstände zu erbeuten, die man dann untertags verkauft. Mit Moonlighter hat man länger Spaß als mit so mancher Serienstaffel.

Frosty Pop

"Shooting Hoops"

Wie minimalistisch kann, darf, soll ein Spiel für Handy und Tablet sein? Shooting Hoops beweist, dass weniger oft mehr ist. Das simple Geschicklichkeitsspiel besteht nur aus der Aufgabe, einen Ball in den Korb zu befördern – allerdings auf ungewöhnliche Art und Weise. In zwei Spielmodi benutzt man direkt oder indirekt eine Schaumstoffpfeilpistole, um die Flugbahn des Balls zu beeinflussen, dann geht’s nur mehr um den Highscore.

Shooting Hoops ist klein, aber das Meistern seiner Spielmechanik fordert Ehrgeiz und Spieltrieb heraus. Zeitvertreib und Hardcore-Skill-Probe in einem – das hat fast schon was von Zen.

Riot Forge

"Hextech Mayhem"

Mit der Animationsserie Arcane hat Netflix seine Zusammenarbeit mit den League of Legends-Machern Riot begonnen, Hextech Mayhem ist ein weiterer Ausflug in die Welt von LoL. Im rasanten "Rhythmus-Runner" müssen Sprünge und Attacken genau zur Musik getimt werden; dank toller Präsentation und gelungenem Soundtrack eine überaus unterhaltsame Angelegenheit.

Was zu Beginn nach einfachem Flow wirkt, wird mit zunehmendem Ehrgeiz später im Spiel zum herausfordernden Präzisionsballett. Hextech Mayhem ist nicht nur für LoL-Fans empfehlenswert.

IGN

"Shatter Remastered Deluxe"

Bei dieser auf 4K-Hochglanz polierten Neuauflage eines modernen Arcade-Klassikers haben Netflix-Abonnentinnen und -Abonnenten die Nase vorn: Der futuristische Breakout/Arkanoid-Erbe Shatter Remastered Deluxe wird erst im Herbst für Windows und Konsolen erscheinen, auf iOS und Android dürfen Netflixer aber schon jetzt starten.

Aus der Uraltidee vom Ballspiel, bei dem diverse Blöcke zerstört werden, ist hier ein absolut abwechslungsreiches Spiel mit viel Style und Tempo geworden. Spielhallenflair für die Hosentasche, diesmal völlig ohne Geldeinwurf.

MimiMage

"Krispee Street"

Wer seinen Kids bei lästigen Wartezeiten das Handy überlässt, landet allzu oft bei Gratis-Schund mit fragwürdigen Werbeunterbrechungen und fiesen psychologischen Suchtspiralen. Stattdessen eine Empfehlung, auch für junge Kinder: Krispee Street ist ein interaktives Wimmelbuch, in dem in nett gezeichneten und animierten Szenen nach verschiedenen Figuren gesucht werden muss.

Kein Spiel für die Ewigkeit, doch als kurze Ablenkung vom mühsamen Warten auf Zahnarzt & Co Gold wert. Wer übrigens ohne Netflix-Abo Ähnliches sucht, findet mit Hidden Folks und Under Leaves ebenso empfehlenswerte Alternativen.

HandyGames

"Townsmen – A Kingdom Rebuilt"

Ein Aufbaustrategiespiel darf im Line-up nicht fehlen, und wenn schon, dann aus deutscher Entwicklung. Townsmen ist bereits 2019 für Windows und Konsolen erschienen, die im Mai dazugekommene Mobile-Version ist Netflix vorbehalten. Wie im Genre üblich wird hier geplant, gebaut und optimiert, Naturkatastrophen, Überfälle und andere Hürden machen den Weg zur mittelalterlichen Metropole herausfordernd.

Besonders für Genre-Fans ist Townsmen eine Installation wert, allerdings profitiert das recht kleinteilige Interface absolut vom im Vergleich zum Handy größeren Tablet-Bildschirm.

Rogue Games, Inc.

"Arcanium – Rise of Akhan"

Und noch ein Erfolgsgenre, das von Netflix abgedeckt wird: Arcanium ist ein Roguelike-Deckbuilding-Kartenspiel für Einzelspieler – seit dem Welterfolg von Slay The Spire ein boomendes Indie-Genre. Aber auch Hearthstone-Singleplayer-Fans finden hier eine spannende taktische Herausforderung, ganz ohne in Versuchung zu kommen, Geld für Boosterpacks ausgeben zu müssen.

Der Fokus liegt auf Deckbuilding und der ambitionierten Open World (!), in der sich immer wieder packende Kartenduelle ergeben. Ein Spiel, das für viele Stunden zum Tüfteln und Taktieren einlädt. Nicht nur weil es gratis ist, eine Empfehlung wert.

Bis Ende des Jahres will Netflix das Games-Angebot noch auf 50 Spiele erweitert; bei der Qualität des bisherigen Gratis-Angebots ist das durchaus ein Grund zur Freude. Haben auch Sie bereits den Netflix-Spielekatalog durchstöbert und weitere Tipps? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen.

(Rainer Sigl, 27.8.2022)