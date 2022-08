[Podcast Inside Austria] Nach Corona der Wutwinter (2/2): Wie die Rechten von der Krise profitieren

[Inland] U-Ausschuss: ÖVP blitzt mit allen Anträgen vor dem Verfassungsgerichtshof ab

ÖVP-Inseratenaffäre: WKStA will Daten von dutzenden Mitarbeitern im Bundeskanzleramt

Stadt Wien verlängerte strengere Corona-Regeln bis 23. Oktober

Keine verpflichtenden PCR-Tests an Wiener Schulen

[Ukraine Livebericht] Selenskyj: Eine Million Tonnen Lebensmittel über Häfen exportiert

[Web] Google-Fonts: Betroffenen-Anwalt erstattet Anzeige wegen Verdachts auf gewerbsmäßigen Betrug

Warum Chrome und Firefox eine schlechte Wahl für Netflix sind, und wer daran schuld ist

[Karriere] "Quiet Quitting": Warum Dienst nach Vorschrift jetzt trendet

[Frage und Antwort] Was bei Photovoltaikanlagen am Balkon zu beachten ist

[Sport] Rapid aus Tradition ratlos: Für den Trainer wird es eng

[Wetter] In der Früh liegen in Becken und Tälern ein paar Nebel- oder Hochnebelfelder. Ansonsten ist es wechselnd bewölkt, örtlich mit Schauern oder Gewittern. Vor allem im äußersten Osten und Südosten ist die Neigung dafür erhöht. Am Nachmittag kommt es häufiger zu Regenschauern und Gewittern. Allerdings bleiben diese meist ortsfest. Daher kann es einerseits punktuell Starkregen geben und andererseits bleibt es vielerorts trocken. Der Wind weht meist nur schwach bis mäßig. Frühtemperaturen meist 13 bis 20 Grad, Tageshöchsttemperaturen 22 bis 30 Grad von West nach Ost.

[Zum Tag] 1955: Die gebundene Erstauflage des Buches The Guinness Book of Records liegt vor.