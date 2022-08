Wen holt Wolfgang Struber in die RTR? BBC an der Polit-Kandare. Verzerrung im Ukraine-Krieg. DSDS-Jury komplett.

Der Etat-Medienüberblick vor dem Wochenende:

Winnetou Die ARD verzichtet auf "Winnetou"-Filme – sie hat seit 2020 ohnehin keine Lizenzen. Der ORF würde sie durchaus weiter spielen, erklärt man auf STANDARD-Anfrage – hat aber ebenfalls keine Lizenzen. Die Sender zur Debatte nach dem Ravensburger-Rückzug.

"House of the Dragon" HBO gibt nach Rekordstart schon die zweite Staffel der Drachensaga in Auftrag.

"Beide Seiten verzerren Informationen, um sich gegenseitig zu verwirren". Astrid Wenz sprach mit dem Ukraine-Korrespondenden der BBC und Ex-Rugby-Spieler James Waterhouse über die Arbeit im Krieg. Ihr lesenswertes Interview steht hier.

"Das wirkt wie eine Verschwörung gegen die Öffentlichkeit." Die ehemalige Anchorwoman Emily Maitlis rechnet ab mit einer BBC "in kauernder Haltung". Sebastian Borger analysiert die Lage der britischen Anstalt zwischen eingefrorenen Rundfunkgebühren und Politdruck.

Der neue RTR-Chef Wolfgang Struber holt Sophie Ernest in die Medienförderstelle des Bundes. Freitagnachmittag bestätigte die RTR den Wechsel der bisherigen Geschäftsführerin von Incite in der Wirtschaftskammer und Funder-Institut.

"Deutschland sucht den Superstar" Sängerin Leony sitzt mit Bohlen und Lombardi in letzter "DSDS"-Jury

"Beverly Hills, 90210" Joe E. Tata starb mit 85 – er war der Restaurantbesitzer Nat Bussichio.

Joni Mitchell Eine Königin hält Hof – Dokus über die Musikerin Joni Mitchell auf Arte.

Switchlist Kottan, Nachtschicht und An seiner Seite – die TV-Tipps für Freitag.

