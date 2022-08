Schlägt sich als Flüchtling zwischen zwei Kulturen und drei Sprachen durch: Mohammed Amer in der Komödienserie "Mo" auf Netflix Foto: Netflix

STREAMINGTIPPS:

IMMIGRANTENKOMÖDIE

Mo (USA 2022, Mohammed Amer) Mo hat es nicht leicht: Als Palästinenser in Texas sitzt er zwischen den Kulturen, muss für den Lebensunterhalt seiner Familie sorgen und bangt um einen positiven Asylbescheid. In seiner achtteiligen Serie schöpft der amerikanische Stand-up-Comedian Mohammed Amer aus seinen eigenen Erfahrungen und greift ein seltenes Thema empathisch und humorvoll auf. Netflix

SEX-COMEDIAN

Nikki Glaser: Good Clean Filth (USA 2022) In ihrer jüngsten HBO-Stand-up-Show scherzt die US-amerikanische Komödiantin einmal mehr über Sex, Dating, Dos and Don’ts und private Körperteile. Sky

COMPUTERPIONIER-DOKU

Auf Teufel komm raus: Die wilde Welt des John McAfee (Running with the Devil: The Wild World of John McAfee, USA 2022, Charlie Russell) Einblicke in das Leben und die Flucht des kontroversiellen Computerpioniers, Geschäftsmanns und zweimaligen Präsidentschaftskandidaten, der einst die erste kommerzielle Antivirensoftware entwickelte. Netflix

MUSIKERDRAMA

Ich oder Du (A 1984, Dieter Berner) In einer Disco am Stadtrand feiert der drogensüchtige Rocksänger Robert (Hansi Lang in seiner ersten Filmrolle) seine Triumphe. Als sich ein Bauernsohn, der auf Arbeitssuche in die Großstadt kommt, in Roberts Freundin verliebt, entwickelt sich ein Kampf zwischen den beiden Männern. Wolfgang Ambros taucht in Dieter Berners (Alpensaga)Film in einer Gastrolle auf. Flimmit

SWITCHLIST

20.15 DOKUMENTARFILM

Venedig retten Venedig droht unterzugehen. Nach jahrzehntelangen Bauarbeiten schützt seit kurzem das revolutionäre Sturmflutsperrwerk "Mose" die Stadt. Aber eine langfristige Lösung verspricht auch dieses Projekt nicht. Bis 21.45, Arte

20.15 DRAMA

12 Years a Slave (USA 2021, Steve McQueen) In seiner oscarprämierten Verfilmung eines autobiografischen Buchs von Solomon Northup erzählt Steve McQueen die Geschichte eines freien, gebildeten Afroamerikaners (Chiwetel Ejiofor), der 1841 entführt und in die Sklaverei verschleppt wird. Bis 22.55, ProSieben

21.45 DOKUMENTATION

Wie gelingt die Verkehrswende? Paris und Barcelona sperren ganze Stadtviertel für den Autoverkehr, Kopenhagen baut Fahrradschnellstraßen, und in Berlin entsteht in Tegel eine Modellstadt. Die Doku zeigt Beispiele für eine gelungene Verkehrswende. Bis 22.35, Arte

0.00 KOMÖDIE

Jungfrau (40), männlich, sucht ... (The 40-Year-Old Virgin, USA 2005, Judd Apatow) Andy Stitzer, famos verkörpert von Steve Carell, verbringt seine Zeit vorzugsweise mit Videospielen, Actionspielzeugfiguren oder seiner Tuba. Als die Arbeitskollegen erfahren, dass er trotz seiner 40 Lebensjahre eine männliche "Jungfrau" ist, machen sie sich auf die Suche nach einer Sexpartnerin. Das Regiedebüt des großen Judd Apatow ist noch immer eine seiner besten Komödien. Bis 1.45, ORF 1