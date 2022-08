Wann das Feature und die neuen Funktionen auch nach Österreich kommen, ist derzeit nicht bekannt. Foto: Meta/Whatsapp

Whatsapp Communities ist der neueste Coup von Meta und soll Menschen in größeren Zahlen plattformintern verbinden. Die Ankündigung kam erstmals im April, jetzt wird das Update in den ersten Ländern ausgerollt. Wo genau und wie viele Nutzerinnen und Nutzer das neue Feature derzeit testen können, gibt Whatsapp nicht bekannt. Fest steht: Das Update bringt einige neue Funktionen mit sich.

Die Communities bieten Benutzern die Möglichkeit, ähnliche Gruppen zu organisieren und zusammenzufassen, so Whatsapp auf seiner Informations-Subseite. Als Beispiel: Ein Verein könnte eine Community gründen und dann zu den einzelnen Events separate Chats eröffnen, um die Mitglieder und die Informationen besser zu organisieren.

Neue Funktionen

Eine größere Änderung steht bei den Adminrechten bevor. Admins können zukünftig Communities erstellen und sind die Einzigen, die chatübergreifend eine Nachricht an alle Mitglieder senden können. Die Mitglieder der Community können nur in kleineren Gruppen chatten, welche wiederum Administratoren erstellt oder genehmigt haben. Eingeladen werden zu einer Gruppe kann man entweder per Link oder durch individuelles Hinzufügen über den Admin.

Whatsapp Communities soll Gruppen bündeln und inhaltlich ähnliche Diskussionsstränge in größeren Kommunikationsgruppen vereinfachen. Foto: Meta/WhatsApp

Um Gruppenmanagement zu vereinfachen, wird es bei den Whatsapp Communities die Möglichkeit geben, einen Sprachanrufe mit bis zu 32 Gruppenmitgliedern gleichzeitig zu tätigen. Außerdem werden Inhalte in den Chats moderiert, sprich der Administrator kann fehlerhafte oder problematische Nachrichten/Medien aus dem Chat aller Teilnehmer entfernen.

Um Kollaboration zu ermöglichen, wird man Datensätze mit bis zu zwei Gigabyte teilen können. Eine weitere Neuerung ist die Emoji-Reaktion, welche vor allem nützlich sein wird, wenn man Zustimmung oder zur Kenntnisnahme vermitteln möchte, ohne den Chat mit Nachrichten zu fluten. Der Whatsapp-Community-Reiter soll an jener Stelle eingepflegt werden, wo sich bislang das Kamerasymbol in der App befunden hat.

Facebook Groups vs. Whatsapp Communities

Was ist der Unterschied zwischen Facebook Groups und Whatsapp Communities? Der Leiter von Whatsapp, Will Cathcart, erklärt den Unterschied in einfachen Worten: "Wir basieren auf Telefonnummern." Es geht Communities im Gegensatz zu Groups nicht darum, hunderttausende Menschen in Gruppen zu akkumulieren, sondern Menschen aus dem realen alltäglichen Leben zu kontaktieren. Mit dieser Entscheidung reagiert Meta auf einen digitalen Trend, wie ihn auch ein Posting von Mark Zuckerbergs privatem Facebook-Profil erkennen lässt. "Für eine tiefere Ebene der Interaktion ist Messaging zum Zentrum unseres digitalen Lebens geworden." Telegram, iMessage und Consortium machen es vor, Meta macht es zumindest in Ansätzen nach. (smw, 26.8.2022)