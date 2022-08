Matt Smith als Prince Daemon Targaryen in "House of the Dragon". Foto: HBO Max/AP

Los Angeles – Nach dem fulminanten Quotenerfolg zum Start der ersten Staffel von "House of the Dragon" hat HBO Max schon die zweite Staffel in Auftrag gegeben. Das berichten US-Branchendienste am Freitag.

Mit fast zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war "House of the Dragon" am 21. August der erfolgreichste Start einer Originalserie in der Geschichte des Pay-TV-Anbieters. HBO Max stürzte wegen des enormen Andrangs zwischendurch ab, Bilder froren ein.

Bis Freitag haben 20 Millionen Menschen in den USA die erste Folge gesehen, berichtet der Branchendienst Deadline.com.

"House of the Dragon" zeichnet die Vorgeschichte des Hauses Targariyen 200 Jahre vor "Game of Thrones" nach, basierend auf George R.R. Martins "Fire & Blood". (red, 26.8.2022)