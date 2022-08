Die Ikone beendet bei den US Open ihre aktive Karriere. Lange galt sie als unbezwingbar, die Oberösterreicherin Sybille Bammer hat Williams in zwei Duellen zwei Mal besiegt

Mit dem großen Wurf ist nicht zu rechnen. Dennoch wird sich Serena Williams in New York gebührend von der großen Tennisbühne verabschieden. Foto: IMAGO/Ian Johnson/Icon Sportswire

Serena Williams fühlt sich zerrissen. "Ich will nicht, dass es vorbei ist. Aber ich bin bereit für das, was als Nächstes kommt", sagt sie. Vorbei ist ihre Karriere, spätestens in zwei Wochen. Die Tennislegende bestreitet bei den US Open in New York ihr letztes Turnier. Als Nächstes kommt ein Leben als Geschäftsfrau, Tennispensionistin und Familienmensch.

Mit Serena Williams (40) tritt die größte Spielerin der letzten 20 Jahre ab. Die US-Amerikanerin stand 319 Wochen lang an der Spitze der Weltrangliste. Sie gewann 73 Profiturniere im Einzel und 23 im Doppel. Ihr gelangen 23 Einzel-Majorsiege, dazu kommen vier Olympia-Goldmedaillen. Über Jahre begleitete Williams eine Aura der Unbesiegbarkeit. Nur vier Spielerinnen, die sich öfter als ein Mal mit ihr duellierten, haben gegen die US-Amerikanerin eine positive Bilanz. Eine davon lebt und arbeitet heute in Linz.

Die 42-jährige Sybille Bammer war von 1997 bis 2011 Profi auf der WTA-Tour. Zweimal stand sie Williams gegenüber, zum ersten Mal in Hobart, Australien, im Jänner 2007 (3:6, 7:5, 6:3), zweieinhalb Jahre später in Cincinnati, USA (7:5, 6:4). Beide Male gewann Bammer. "Das waren die besten Siege meiner Karriere", sagt Bammer dem STANDARD. "Was mich heute noch stolz macht: Serena war zu dieser Zeit in Topform." Nach der Niederlage in Hobart gewann Williams die Australian Open. Beim Aus in Cincinnati war sie hinter der Russin Dinara Safina die Nummer zwei der Welt.

Tennis als Mittel zum Zweck

85 Prozent ihrer Matches gewann Williams, sie holte 856 Siege bei 155 Niederlagen. "Sie hat sehr schnelle Schläge", sagt Bammer. Der Aufschlag ist stark, der Return gefürchtet. In der Offensive fühlt sie sich am wohlsten. "Dazu kommt die Ausstrahlung auf dem Platz: Sie strotzt vor Selbstvertrauen." Ein typisches Bild aus ihren Matches: Williams lauert als Rückschlägerin auf den Angriff, wie eine Raubkatze schreitet sie ins Feld, bis weit vor die Grundlinie. Bammer: "Das verunsichert die Aufschlägerin. Sie retourniert so offensiv, man steht sofort unter Druck. Das hat sie so gut gemacht wie keine andere."

Serena Williams kam am 26. September 1981 als jüngste von fünf Töchtern von Oracene Price auf die Welt. Sie wuchs in Compton auf – ein hartes Pflaster südlich von Los Angeles. Mit drei Jahren brachte sie Vater Richard zum Tennis. Noch bevor Serena und Schwester Venus geboren wurden, schrieb Richard einen 78-seitigen Karriereplan. Die Familie ordnete alles den Ambitionen des Vaters unter, die Eltern fungierten auf dem Tennisplatz als Trainer, zu Hause als Lehrer für den Heimunterricht. Tennis diente vor allem als Mittel zum Zweck: Das große Ziel von Vater Williams war es, seine Töchter davor zu bewahren, in falsche Kreise zu geraten.

Williams gratuliert Bammer in Hobart. Foto: AP/PETER MATHEW

Williams-Modell als Vorbild

Serena agierte zunächst im Schatten von Venus, der sich später als Windschatten entpuppte. Serena reiste als Trainingspartnerin der großen Schwester zu deren Turniere. Bei Turnieren trat sie nur sporadisch an, wenn zufällig ein Platz im Raster frei war. Heute sagt Serena, sie habe Venus’ Niederlagen analysiert, ohne die Momente der Enttäuschung selbst erlebt zu haben. Deshalb sei sie letztlich so schnell an Venus vorbeigezogen. Von ihren 31 Duellen auf der WTA-Tour entschied Serena 19 für sich. Von neun Begegnungen in Major-Finals gewann Serena sieben.

Das "Williams-Modell" von Vater Richard fungiert als Blaupause für die Folgegeneration. Die Eltern der talentierten Coco Gauff gaben ihre Berufe auf, schulten sich für die Karriere der Tochter zu Do-it-yourself-Trainern um. Naomi Osaka übersiedelte mit ihrer Familie wie einst auch der Williams-Tross nach Florida, um dort bessere Trainingsmöglichkeiten vorzufinden. Das "Williams-Modell" wurde verfilmt, in King Richard spielt Will Smith den verbissenen Tennisvater.

Die Williams-Schwestern sorgten dafür, dass Frauentennis als kraftvolle und globale Sportart angesehen wird. "Sie sind große Vorbilder für Jugendliche", sagt Bammer, die in Linz heute Nachwuchsspielerinnen trainiert. "Wie sie für ihre Werte außerhalb des Platzes eintreten, ist beeindruckend."

Serena Williams bei ihrem 23. und letzten Erfolg im Grand-Slam-Einzel. Beim Triumph bei den Australian Open 2017 war Williams im zweiten Monat schwanger. Foto: AP/Aaron Favila

Rücktritt bereitet Schmerzen

Serena Williams ist inzwischen längst Unternehmerin. Ihre Firma Serena Ventures investiert in Perücken, Online-Lernräume und Influencer-Marketing. Sie ist Teilhaberin von Angel City FC, einer Fußballmannschaft, die nur von Frauen geführt wird. Ihre Strahlkraft reicht weit über den Tenniszirkel hinaus. Serena trifft sich mit Tiger Woods, mit Mitgliedern des englischen Königshauses, ist verheiratet mit dem Reddit-Mitbegründer Alexis Ohanian und Mutter einer vierjährigen Tochter.

Der Rücktritt war lange ein Tabuthema in der Familie Williams. "Ich hasse es. Ich verspüre großen Schmerz", sagt Serena. Sobald sie darüber spricht, bildete sich ein Kloß in ihrem Hals, ihr kommen die Tränen. Williams liebt den Wettkampf, das Entertainment. Am Montag trifft sie in der ersten Runde auf Danka Kovinić aus Montenegro. Bammer traut Williams das Erreichen der zweiten Woche zu, also einen Einzug ins Achtelfinale. Ein Turniersieg werde "ganz schwierig". Williams sagt: "Ich werde es versuchen." (Lukas Zahrer, 26.8.2022)