Bereitet den nächsten Sieg vor: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

München – Bayern München liegt nach drei Spieltagen erwartungsgemäß an der Tabellenspitze der deutschen Fußball-Bundesliga. Der Rekordmeister empfängt am Samstagabend (18.30 Uhr) die mit sieben Punkten gestarteten Gladbacher zum Spitzenspiel – Erster gegen Zweiter. Borussia Dortmund will im Gastspiel bei der Hertha eine Reaktion auf die Last-Minute-Niederlage gegen Werder Bremen zeigen.

In den vergangenen zehn Jahren weist keine deutsche Mannschaft eine so erfolgreiche Bilanz gegen die Bayern wie Gladbach auf. In 23 Pflichtspielen holten die Borussen neun Siege und vier Unentschieden. Von einem "Angstgegner" will Bayern-Trainer Julian Nagelsmann aber nicht sprechen. "Unsere Spieler haben vor keinem Gegner Angst, auch nicht vor Gladbach", sagte der Coach. Stattdessen versprüht Nagelsmann vor dem Duell Optimismus: "Wir sind sehr gut drauf, wir haben viel Selbstvertrauen."

Bei der Borussia zeigt man sich nach der verkorksten Vorsaison mit dem Saisonstart äußerst zufrieden. Nach drei Spieltagen liegt das Team von Trainer Daniel Farke hinter den Münchnern auf Tabellenrang zwei. Im Spitzenspiel sieht er seine Mannschaft, auch aufgrund der zuletzt überzeugenden Auftritte der Münchner, als Underdog. "Es ist im europäischen Fußball derzeit die größte Herausforderung, in München gegen den FC Bayern zu spielen", sagte Gladbachs Trainer.

Dortmund auf Wiedergutmachung aus

Borussia Dortmund hofft nach der Last-Minute-Niederlage gegen Werder Bremen auf schnelle Wiedergutmachung. In der Partie am Samstag bei Hertha BSC wollen die schwarz-gelben Borussen eine sportlichen Antwort auf die erneut aufkommende Frage nach mangelnder Mentalität geben. "Wir müssen in Berlin eine Reaktion zeigen, um da weiter zu machen, wo wir hin wollen", sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl. Der Ex-Salzburger Karim Adeyemi könnte nach überstandener Zehenverletzung sein Comeback feiern.

Ob der wechselwillige ÖFB-Legionär Sasa Kalajdzic beim Auswärtsspiel des VfB Stuttgart in Köln auflaufen wird, ist offen. "Stand jetzt sind sie (die Wechselkandidaten; Anm.) dabei. Wir wissen aber auch, wie dynamisch das Fußballgeschäft sein kann", sagte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo. Während Stuttgart weiter auf den ersten Saisonsieg wartet, blieb Köln erstmals seit sechs Jahren in den ersten drei Bundesliga-Spielen ungeschlagen.

Mit RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg treffen zwei noch sieglose Mannschaften aufeinander. Die Ansprüche beider Teams liegen definitiv über den bisher geholten zwei Punkten. Die Leipziger sind seit sieben Pflichtspielen zu Hause gegen Wolfsburg ungeschlagen. Der VfL muss in Leipzig ohne ÖFB-Legionär Patrick Wimmer auskommen – der Mittelfeldspieler sei nach einem Zusammenprall im Training laut Trainer Niko Kovac noch nicht wieder im "Vollbesitz seiner Kräfte".

Unterdessen strebt Oliver Glasner mit Eintracht Frankfurt beim Gastspiel in Bremen den ersten Saisonerfolg an. Die Hessen warten seit mittlerweile elf Bundesliga-Spielen auf einen Sieg – die bisher zweitlängste Sieglosserie der Eintracht im Oberhaus. Bremen geht nach dem sensationellen 3:2-Erfolg in der Vorwoche bei Borussia Dortmund – dabei erzielte Werder drei Tore in der Schlussphase – optimistisch in das Heimspiel. (APA; 26.8.2022)