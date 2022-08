Donald Trump hat erhöhten anwaltlichen Beratungsbedarf. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Alle Augen richteten sich am Freitag auf das Gerichtsregister von Bruce Reinhart in Palm Beach. Bis Schlag zwölf Uhr mittags sollte darin die geschwärzte Version des Begleitdokuments zum Durchsuchungsbefehl (Affidavit) für den Wohnsitz von Ex-Präsident Donald Trump auftauchen. Daraus sollte hervorgehen, warum die Razzia in Mar-a-Lago am 8. August notwendig war.

Die Ermittler hatten Reinhart darin dargelegt, aufgrund welcher Beweise und Zeugen es wahrscheinlich sei, dass sie belastendes Material finden würden. Wie die Washington Post berichtete, geht es unter anderen um US-Atomgeheimnisse. Aus einer bereits veröffentlichten Inventarliste geht hervor, dass solche Geheimunterlagen dabei sein könnten.

CNN berichtete unter Berufung auf einen Vertrauten des Ex-Präsidenten, Trump sei zunehmend nervös über rechtliche Konsequenzen. Er habe sich besorgt erkundigt, ob ihm eine Anklage drohe.

Schwierige Fahrwasser

Die Rechtsexpertin Kimberly Wehle von der American University in Washington sagte zum STANDARD, Trump sei in schwieriges Fahrwasser geraten. Gegen ihn werde wegen dreier Straftatbestände ermittelt, darunter Verstöße gegen das Spionageabwehrgesetz und Behinderung der Justiz. "Ich gehe davon aus, dass er angeklagt wird."

Zuvor hatten US-Medien unter Berufung auf Personen aus seinem Umfeld berichtet, Trump treffe seine Entscheidungen weitgehend allein. Er habe Schwierigkeiten, qualifizierte Anwälte zu finden, die ihn vor Gericht vertreten. Das könnte erklären, warum sich Trump am Montag ein Eigentor schoss, als ein Verbündeter einen Brief des Nationalarchivs veröffentlichte. Daraus geht hervor, dass sich in den 15 Kisten, die Trump ein Jahr nach Ende seiner Präsidentschaft übergab, 700 mit Geheimvermerken versehene Seiten an Staatsgeheimnissen fanden.

Trumps Widersprüche

Der Schlingerkurs Trumps spiegelt sich auch in dem Widerspruch zwischen seinen Verlautbarungen auf Truth Social und vor Gericht wider. Auf seiner Internet-Plattform hatte er lautstark die Veröffentlichung des gesamten Affidavits verlangt. Seine Rechtsvertreter stellten aber keinen entsprechenden Antrag.

Richter Reinhart hatte die Teilveröffentlichung angeordnet, weil er überragendes öffentliches Interesse daran ausmachte. Er stimmte mit den Ermittlern überein, dass die Identität der Zeugen, Agenten und nicht belasteten Parteien geschützt werden müsse. Das Justizministerium hatte gegen eine Freigabe ins Feld geführt, die Ermittlungen seien noch in einem "frühen Stadium". (Thomas J. Spang aus Washington, 26.8.2022)