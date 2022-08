Neue Saison, neuer Pokal: St. Pölten hat sich den Appetit bewahrt. Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Es heißt, der Fußball wurde in England geboren, lebe aber in Brasilien. In St. Pölten wiederum lebt Liése Brancão, gebürtige Brasilianerin und Mutter des Erfolges beim SKN St. Pölten. Diese Kette, deren Kausalität nicht belegbar ist, führt zum Serienmeister der österreichischen Frauen-Bundesliga.

Seit 2015 ging jeder Titel nach Niederösterreich, nur 2020 nicht, als die Pandemie die Liga zum Erliegen brachte. Nun sind Eintönigkeit und Dominanz in heimischen Ligen kein exklusiv österreichisches Problem, doch fallen sie in St. Pölten besonders ins Auge. In der vergangenen Saison kassierte der Serienmeister ein Unentschieden, ein 1:1 gegen Sturm Graz. Dies war das einzige Gegentor der gesamten Saison.

Ist diese Dominanz schlecht für die heimische Liga? Es sei nicht optimal, wenn es immer nur einen Meister gibt, sagt Brancão dem STANDARD. Aber: "Wenn man nur die Statistiken und die Ergebnisse sieht, könnte man denken, dass alle Spiele einfach für uns waren. Es gab aber auch Spiele, die wir hätten verlieren können", sagt sie. Der Vorsprung auf Vizemeister Sturm betrug nur fünf Punkte. Für die Steirer hat die 40-Jährige generell nur Lob übrig: "Sturm Graz war schon die letzten beiden Jahre eine große Konkurrenz, jetzt sind sie noch besser geworden." Auch mit der Austria, der Vienna, Altach oder Neulengbach sei zu rechnen. "Das Niveau der Meisterschaft hat sich auf jeden Fall verbessert. Auch für uns wird es jedes Jahr schwerer."

Schwierige Saison

Vielleicht kommt es heuer zu einem Wechsel an der Spitze, Brancão rechnet mit "der schwierigsten Saison der letzten sechs, sieben Jahre". Kapitänin Jasmin Eder sagt, dass es keine leichten Spiele geben werde, man befände sich im Umbruch. Sie habe die Transfers der Konkurrentinnen aufmerksam verfolgt. Ob mit der Routine beim Pokal-in-die-Höhe-Reißen das Besondere verloren gehe? Eder: "Nein, es geht nichts verloren. Jede Saison ist anders, die Spiele, die Gegnerinnen. In der letzten Saison habe sich alle in den Dienst der Mannschaft gestellt, das hat es umso schöner gemacht."

Um der Liga weiterhin den Stempel aufzudrücken, gilt es, erfolgreich Fußball zu spielen. Der spielerische Ansatz der Trainerin hat dabei wenig mit dem brasilianischen Joga Bonito, dem schönen Spiel, gemein: "Ich mag es ballbesitzorientiert und strukturiert. Lieber gewinne ich 1:0 und wir kontrollieren die Gegnerinnen über 90 Minuten, als dass es am Ende 4:3 steht und es in beide Richtungen geht." Das klingt pragmatisch. Sie wurde als Trainerin in Österreich ausgebildet, das habe sie geprägt. "Ich bin dankbar, hier die Ausbildung gemacht zu haben. Taktisch und technisch ist man hier weiter." Auch Kapitänin Eder verpflichtet sich dem Credo, die Null müsse stehen: "Dann hat man zumindest einen Punkt sicher."

Aufwind

Der Frauenfußball sammelte zuletzt generell viele Punkte. Von der jüngst in England ausgespielten Europameisterschaft erhofft sich die gesamte Liga Aufwind. Das erfolgreiche Abschneiden der Österreicherinnen könnte sich in steigenden Publikumszahlen und lukrativerem Sponsoring widerspiegeln. Denn Frauenfußball war nie populärer.

"Man muss die Sichtbarkeit als Chance sehen und sie jetzt nutzen", sagt Nationalspielerin Eder. Die Entwicklung müsse in allen Bereichen weitergehen. "Jetzt, wo die großen Männervereine mitspielen, ist es ein großer Unterschied. Man muss nur einmal nach England und Spanien schauen", sagt Trainerin Brancão. Ob sie damit auch die Gründung einer Frauenmannschaft von Rapid Wien meint? "Seitdem ich in Niederösterreich bin, seit 18 Jahren, höre ich davon. Endlich ist es so weit. Davon können wir alle profitieren." (Jens Wohlgemuth, 26.8.2022)