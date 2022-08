Plank, Walli, Willhuber und Lindner in rein europäischem Finale hinter Schweiz, Niederlanden und Spanien

Auch mit dem aktuellen ÖLV-Rekord hätten Viktoria Willhuber und Co. das Podest verpasst. Foto: REUTERS/Wolfgang Rattay

Lausanne – Österreichs Frauen-Sprintstaffel hat bei der Diamond League in Lausanne am Donnerstag über die 4x100-m-Distanz Rang vier belegt. Johanna Plank, Susanne Walli, Viktoria Willhuber und Magdalena Lindner benötigten auf der vorletzten Station der Leichtathletik-Serie 44,66 Sekunden und mussten sich in einem rein europäisch besetzten Lauf der Schweiz (42,91), den Niederlanden (43,02) und Spanien (43,75) geschlagen geben.

Damit verpasste das Quartett wie schon in der Vorwoche bei der EM in München den im Juni aufgestellten österreichischen Rekord (44,33).

Lyles weit von Bolt entfernt

Bei den Männern erfüllte sich über 200 Meter für Noah Lyles auch in der Schweiz die Hoffnung auf einen Weltrekord nicht. Der Weltmeister aus der USA war als Gewinner nur 19,56 Sekunden schnell und damit weit entfernt von der Fabelzeit des Jamaikaners Usain Bolt von 2009 (19,19).

Über 100 Meter gab es einen Außenseitererfolg der US-Amerikanerin Aleia Hobbs, die in 10,87 Sekunden vor Shericka Jackson aus Jamaika (10,88) gewann. Wegen eines Fehlstarts wurde Elaine Thompson-Herah aus Jamaika, die in diesem Jahr in 10,54 Sekunden die zweitschnellste jemals gelaufene Zeit schaffte, disqualifiziert. Weltmeisterin Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaika) verletzte sich beim Aufwärmen. (APA, 26.8.2022)