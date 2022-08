Erste Niederlange für Vizemeister aus Mailand – Luis Alberto brachte Römer mit herrlichem Außenristschuss in Führung

Lazios großer Jubel. Foto: Alfredo Falcone/LaPresse via AP

Rom – Lazio Rom hat am Freitagabend in der dritten Runde der italienischen Fußballliga Serie A Inter Mailand mit 3:1 (1:0) geschlagen und damit dem Vizemeister die erste Saisonniederlage zugefügt. Im Olympiastadion der Hauptstadt schossen Felipe Anderson (40.), Luis Alberto (75.) mit einem Außenrist-Prachttreffer sowie Pedro (86.) die Römer, die in der Gruppenphase der Europa-League-Gegner von Sturm Graz sind, zum Sieg. Lautaro Martinez hatte für die "Nerazzurri" den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt (51.).

Das noch ungeschlagene Lazio übernahm mit sieben Punkten die Tabellenführung vor SSC Napoli (6), das erst am Sonntag bei Fiorentina spielt. Inter (6), das in der Champions League auf Bayern München, den FC Barcelona und Viktoria Pilsen trifft, liegt derzeit auf Rang drei. (APA, red, 26.8.2022)

Ergebnisse:

Monza – Udinese 1:2 (1:1)

Lazio Rom – Inter Mailand 3:1 (1:0)