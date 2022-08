Von Saudi Arabien finanzierter Klub greift für den 22-Jährigen tief in die Tasche – Ajax will Antony nicht an Manchester United abgeben

In zwei Spielen gegen Sturm Graz gelang Isak in der vergangenen Europa-League-Gruppenphase ein Tor. Foto: AP Photo/Vadim Ghirda

Newcastle – Der englische Premier-League-Club Newcastle United hat den schwedischen Fußball-Nationalspieler Alexander Isak für kolportierte 70 Millionen Euro von Real Sociedad verpflichtet. Wie die "Magpies" am Freitag mitteilten, unterschrieb der 22-jährige Stürmer einen langfristigen Vertrag. Außerdem sollen sich die Spanier eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert haben. Für Newcastle, das seit kurzem finanzielle Unterstützung aus Saudi Arabien erhält, ist es ein Rekordtransfer.

"Es ist ein großartiger, historischer Club, für den jeder gerne spielen würde", sagte Isak. Für Schweden traf Isak in 37 Spielen insgesamt neunmal, bei Real Sociedad jubelte er in 132 Einsätzen 44-mal über ein Tor. Nach drei Saisonspielen liegt die von Eddie Howe trainierte Mannschaft derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz. Im Jahr 2019 war Isak von Borussia Dortmund nach Spanien gewechselt, in der abgelaufenen Saison gelangen ihm aber nur sechs Tore in 32 Ligaspielen.

"Er ist ein herausragendes Talent", sagte Howe. Isak sei "technisch sehr gut" und verfüge über "Eigenschaften", die dem Team weiterhelfen würden. Dazu sei er in einem "großartigen" Alter, in dem er mit dem Verein noch wachsen könne.

Ajax klammert sich an Antony

Auch Manchester United würde noch gerne ein paar Fantastilliarden ausgeben, Ajax Amsterdam ziert sich in der Causa Antony aber weiterhin. Die Niederländer sollen auch ein 90-Millionen-Euro-Offert des neuen Teams von Erik ten Hag ausgeschlagen haben, der Spieler bekundet nun in der Presse seinen verzweifelten Wechselwillen. "Ich habe ihnen klar gemacht: Ich will weg!", sagte er dem Transferjournalisten Fabrizio Romano. (APA, sid, red, 26.8.2022)