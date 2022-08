Nach Erfolg in Wien auch Teilnahme an Olympia-Qualifikationsturnier fix – ÖHV-Frauen besiegten Schweiz in Dünkirchen 3:0

Robin Rösch, Head-Coach der österreichischen Nationalmannschaft, kann zufrieden sein. Foto: ÖHV

Wien – Österreichs Hockey-Nationalteam der Männer hat das Vier-Nationen-Qualifikationsturnier für die EM 2023 in Wien mit seinem dritten Sieg abgeschlossen und ist so in einem Jahr bei der Endrunde in Mönchengladbach dabei. Gegen Kroatien gab es im Stadion im Prater einen 7:0 (2:0)-Erfolg, davor waren die Ukraine 5:3 und Italien 3:0 besiegt worden. Das ÖHV-Frauen-Nationalteam gewann beim Qualifikationsturnier in Dünkirchen nach einem 0:4 gegen Schottland gegen die Schweiz 3:0 (1:0).

Mit dem EM-Ticket hat die rot-weiß-rote Männer-Equipe auch die Teilnahme an einem Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2024 in Paris sicher. Drei Tore gegen die Kroaten erzielte Dominic Uher, je zwei Michael Körper und Moritz Frey. Die ÖHV-Treffer beim Turnier in Frankreich erzielten Marta Laginja zweimal sowie Katharina Proksch. Damit sollte vor dem Samstag-Match gegen Frankreich die Teilnahme an der B-EM 2023 sicher sein, über das ein Olympia-Quali-Turnier erreicht werden kann.

Bei den Männern ist das aber eben schon fix. "Ein guter Abschluss", sagte Xaver Hasun. Nur der Gruppensieger löste das Ticket für die von acht Teams bestrittene EM. Der Kapitän meinte, dass bis zum Titelkampf körperlich noch etwas draufzulegen sei. Das bestätigte ÖHV-Coach Robin Rösch. "Die Mannschaft hat hintenraus souverän gezeigt, welche Ambitionen sie hat. Es wartet aber harte Arbeit im physischen Bereich. Spielerisch sind wir auf einem guten Weg", verdeutlichte der deutsche Trainer. (APA; 27.8.2022)