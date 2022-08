Ein vom Microsoft-Gründer seit Jahren forciertes Projekt schafft es nun zum Prototypen. Soll bessere Hygiene in Regionen ohne Abwasserentsorgung garantieren

Samsung Vizevorsitzende Jay Y. Lee mit Bill Gates. Foto: Samsung

Jahrelang hat Microsoft-Gründer Bill Gates nach einem Partner für sein Projekt einer neuartigen Toilette gesucht, nun wird diese Vision Realität. Gemeinsam mit den Forschern des Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) wurde jetzt ein erster Prototyp des ambitionierten Projekts vorgestellt.



Idee

Ziel ist es, eine Toilette für Regionen zu schaffen, in denen es keine funktionierende Abwasserentsorgung gibt, und so dort die Hygienesituation zu verbessern. Die grundlegende Idee stammte zwar von der Gates Foundation, die technologische Umsetzung hat nun aber Samsung übernommen.

In den vergangenen Jahren – die Entwicklung startete bereits im Jahr 2019 – wurden dabei diverse neue Technologien entwickelt. So nutzt die Toilette verschiedene Verfahren, um jegliche Krankheitserreger in den Abfällen abzutöten. Die festen menschlichen Abfälle werden von der Toilette zunächst dehydriert, getrocknet und dann verbrannt. Das Abwasser wird hingegen einem biologischen Reinigungsprozess unterzogen.

Eine neue Toilette soll die Hygienesituation in Regionen ohne Abwasserentsorgung verbessern. Foto: Samsung

Lizenzfrage

Für die reale Umsetzung nicht minder wichtig: Samsung hat sich verpflichtet, Entwicklungsländern kostenlose Lizenzen für die Nutzung all dieser Technologien zu erteilen. Im nächsten Schritt soll der Prototyp nun reif für die Massenfertigung gemacht werden, für die dann auch noch neue Partner gesucht werden.

Hintergrund

Das Projekt wurde bereits im Jahr 2011 als "Reinvent the Toilet Challenge" von der Bill & Melinda Gates Foundation ins Leben gerufen. Laut Gates müssen weltweit rund 3,6 Milliarden Menschen nicht-sanitäre Toiletten benutzen, was wiederum massive Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Jährlich sterben alleine eine halbe Million Kinder unter fünf Jahren an Durchfallerkrankungen. (apo, 27.8.2022)